В центре Праги на месте бумажной фабрики построят элитный жилой комплекс

​Старая промышленная зона в пражском районе Бубенеч превратится в элитный жилой комплекс, рассчитанный на сотни квартир. Проект реализует девелопер Central Group.

Central Group приобрела дополнительные земельные участки в Праге для нового строительства. Всего в этом году Central Group уже вложила более 2,5 миллиардов крон в приобретение земли.

«Все заработанные деньги мы направляем на дальнейшее развитие, у нас есть еще 2,5 миллиарда крон, предназначенные для инвестиций в следующем году», — сказал чешский миллиардер, владелец Central Group Душан Куновски.

Самым крупным проектом компании является строительство жилого комплекса из 500 элитных квартир на месте бывшей бумажной фабрики возле парка Стромовка. Вся заброшенная территория занимает почти шесть гектаров. В строительное управление уже подана заявка на решение о зонировании проекта в Бубенче. Это ключевой документ для получения разрешения на строительство.

Всего Central Group принадлежит около 1,5 млн квадратных метров земли в Праге, на которых девелопер планирует построить 30 000 новых квартир.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: