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Компания Microenergy в Чехии прекращает поставки электричества и газа

Компания Microenergy в Чехии прекращает поставки электричества и газа

420on.cz 572
​На чешском рынке прекратил деятельность еще один поставщик энергии — компания Microenergy, которая снабжает электричеством и газом более 760 потребителей.
Компания Microenergy в Чехии прекращает поставки электричества и газа

Microenergy уже является пятым поставщиком энергии, который объявил о прекращении своей деятельности с середины октября 2021 года. После Bohemia Energy, клиентами которой были примерно 900 000 жителей Чехии, с рынка ушли компании Kolibřík energie (28 000 клиентов), A-PLUS Energie (150 точек потребления) и Ray Energy, которая обслуживала около 3 000 клиентов.

Как это предусмотрено законом, поставщики последней инстанции обеспечат поставку газа и электроэнергии потребителям, которые были клиентами Microenergy. Электроэнергия будет поставляться доминирующим поставщиком в регионе. Это, например, E.ON Energie (южная часть Чешской Республики), Pražská energetika (Прага и окрестности) и ČEZ Prodej (центральная и северная Чехия). 

По газу поставщиками последней инстанции являются E.ON Energie (Южночешский край), Pražská plynárenská (Прага и окрестности) и innogy Energie (остальная часть Чешской Республики).

Источник: ceskenoviny.cz

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электричество газ Чехия банкротство Прага цены
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