Чтобы купить квартиру в Праге нужно 16 годовых зарплат

На покупку новой квартиры в Праге площадью 70 квадратных метров в настоящее время требуется 16 среднегодовых зарплат — на две годовые зарплаты больше, чем в прошлом году.

Такие данные приводятся в CG Index девелоперской компании Central Group. При расчете индекса размер среднемесячной заработной платы (до вычета налогов) в мегаполисе составлял 50 556 крон, а цена новой квартиры — 9 626 234 кроны.

За последние пять лет цены на квартиры выросли на 90% процентов, а зарплаты в Чехии — всего на 33%. Поэтому девелоперы считают доступность жилья худшей за весь период мониторинга CG-Index. В индексе использованы данные из информационной системы о среднем доходе (ISPV) Министерства труда и социальных дел и цены на недвижимость, полученные в результате совместного анализа девелоперов Central Group, Trigema и Skanska.

По словам основателя и главы Central Group Душана Куновски, выходом из кризиса является поддержка нового строительства и обеспечение достаточного предложения новых квартир при сохранении рыночных условий с конкуренцией со стороны девелоперских компаний и ипотечных банков.

По оценкам Central Group, стоимость всех готовящихся квартир в Праге в настоящее время составляет 1,2 триллиона крон. Государство получит от продажи этих квартир не менее 155 миллиардов крон НДС.

По словам застройщика, большинство квартир построено в Праге 9. В этой части столицы быстрее всего выдаются разрешения на строительство жилых домов — таких разрешений за последние десять лет было получено втрое больше, чем в среднем по Праге. Средняя цена продажи новых квартир в Праге 9 достигает 115 285 крон за квадратный метр, что на 8,8% меньше, чем в среднем по мегаполису.

По совместным данным Central Group, Trigema и Skanska, на конец третьего квартала этого года в Праге было всего 2750 свободных квартир, то есть на 52% меньше, чем год назад. В ближайшем будущем Central Group ожидает снижения количества проданных квартир в связи с ухудшением доступности ипотечных кредитов.

Источник: novinky.cz

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