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Автомобильное топливо в Чехии продолжает дешеветь

Автомобильное топливо в Чехии продолжает дешеветь

420on.cz 58
​Цены на топливо в Чехии падают третью неделю подряд. Самый продаваемый бензин Natural 95 подешевел с прошлой среды на 29 геллеров, сейчас его средняя стоимость составляет 36,46 крон за литр.
Автомобильное топливо в Чехии продолжает дешеветь

Дизельное топливо продается в среднем по 35,45 крон за литр, что на 24 геллеров меньше, чем неделю назад, сообщает компания CCS, которая следит за ценами на бензин в Чехии.

В ноябре цены на бензин достигли самого высокого уровня с конца октября 2012 года, а дизельное топливо было самым дорогим с середины октября 2014 года. Однако в конце ноября цены начали стагнировать и теперь падают. Тем не менее, литр Natural сейчас на 8,52 кроны дороже, чем год назад, тогда как автомобилисты платили за дизельное топливо на 8,11 крон меньше.

Самое дешевое топливо можно купить в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 35,86 крон, а дизельное топливо — за 34,80 крон. Напротив, самый дорогой бензин в Праге, если его средняя цена составляет 37,41 крон, а литр дизельного топлива — 36,41 крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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бензин Чехия цены Автомобили
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