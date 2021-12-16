Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию

Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова покидает свой пост в связи с уходом на пенсию. Новым директором пражской санитарно-гигиенической станции должна стать Зденка Шумова, которая вступит в должность 1 января.

Минздрав Чехии пока не утвердил кандидатуру Шумовой на этот пост. «Процедура отбора еще продолжается, мы не будем комментировать административные процедуры, пока они не будут завершены», — сказал ČTK Кристоф Берка из пресс-службы Минздрава.

Ягрова подала в отставку в связи с выходом на пенсию. Представители мэрии столицы попрощались с ней сегодня. Мэр Праги Зденек Гржиб подчеркивал, что во время почти двухлетней пандемии никогда не было конфликта между администрацией города и руководством санитарно-гигиенической станции. «Это не только благодарность за профессиональную работу, но и за человеческое отношение», — сказал он.

По закону о государственной службе врач и эпидемиолог Ягрова не может занимать этот пост в возрасте старше 70 лет. Ягрова возглавляла санитарно-гигиеническую станцию с 2019 года.

Источник: novinky.cz

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