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Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию

Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию

420on.cz 271
Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова покидает свой пост в связи с уходом на пенсию. Новым директором пражской санитарно-гигиенической станции должна стать Зденка Шумова, которая вступит в должность 1 января.
Главный санитарный врач Праги Зденка Ягрова уходит на пенсию

Минздрав Чехии пока не утвердил кандидатуру Шумовой на этот пост. «Процедура отбора еще продолжается, мы не будем комментировать административные процедуры, пока они не будут завершены», — сказал ČTK Кристоф Берка из пресс-службы Минздрава.

Ягрова подала в отставку в связи с выходом на пенсию. Представители мэрии столицы попрощались с ней сегодня. Мэр Праги Зденек Гржиб подчеркивал, что во время почти двухлетней пандемии никогда не было конфликта между администрацией города и руководством санитарно-гигиенической станции. «Это не только благодарность за профессиональную работу, но и за человеческое отношение», — сказал он.

По закону о государственной службе врач и эпидемиолог Ягрова не может занимать этот пост в возрасте старше 70 лет. Ягрова возглавляла санитарно-гигиеническую станцию с 2019 года. 

Источник: novinky.cz

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