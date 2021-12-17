Прага может стать городом для богатых

В Праге не хватает 30 тысяч квартир. Основная причина — медленное строительство, которое вместе с высоким спросом подталкивает цены к историческим рекордам. Мэрия чешской столицы опасается, что местные жители могут не справиться с высокими расходами.

Количество квартир, которых не хватает в столице, по-прежнему растет. Три года назад эксперты называли цифру в 20 тысяч квартир. В этом году из-за медленных темпов строительства их число увеличилось еще на десять тысяч, сказал Ондржей Богач, директор Института планирования и развития Праги (IPR).

«Нам нужно будет строить не менее 8-9 тысяч квартир каждый год. Сейчас мы примерно на полпути. В результате дефицит квартир в Праге с каждым годом продолжает расти. В настоящее время не хватает около 30 000 квартир», — сказал Богач.

«Для сравнения в Варшаве, например, за последние пять лет сдано более ста тысяч квартир, у нас примерно треть за тот же период, а может, и меньше. Дефицит огромен, а способность города действовать очень ограничена именно потому, что в Праге государство действительно решает больше, чем сам город», — сказал Богач.

По его словам, может помочь изменение закона о строительстве и, прежде всего, четкое определение компетенций в области городского планирования, что впоследствии сократит процессы, связанные с получением разрешений на строительство.

«Мы живем в музее под открытым небом, все государства вокруг нас решают эти вопросы намного быстрее и проще, и даже в этом случае — из-за глобального давления на рынок жилья — они еще пытаются ускориться. Для нас это абсолютно невозможная вещь, потому что административные процессы, которые в Варшаве занимают 60 дней, у нас тянутся несколько лет», — добавил Ондржей Богач.

А поскольку цены на жилье растут так быстро, а спрос на жилье превышает предложение, ситуация на рынке недвижимости в Праге может в будущем оказать давление на малообеспеченных жителей Праги, для которых расходы в мегаполисе будут неподъемными. По словам директора IPR, этой проблеме в основном угрожают малообеспеченные профессии, и Прага может стать городом только для богатых.

«Прага всегда будет привлекательной, и люди будут сюда переезжать. Однако есть опасность, что будет происходить селекция населения. Некоторые люди, которые не справятся с высокими расходами в Праге, будут вынуждены уехать. Сегодня богатые и бедные по-прежнему живут бок о бок, и это положительная ценность для мегаполиса. Но это может скоро измениться, тогда Прага станет городом для богатых», — сказал Ондржей Богач.

По этой причине администрация планирует возобновить строительство городских квартир для сдачи в аренду. Уже в мае этого года столичные депутаты утвердили постановление, согласно которому будут строиться муниципальные квартиры.

«Мы хотим, чтобы доля арендного жилья увеличивалась, потому что это способ сохранить в Праге необходимые профессии, такие как учителя, медики или полицейские. У них должна быть возможность жить прямо в городе, а не далеко от столицы из-за высокой стоимости жилья», — говорит Ондржей Богач.

Источник: seznamzpravy.cz

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