Король пражского коворкинга Адам Звада планирует расширить свой бизнес

Основатель компании Scott.Weber Адам Звада планирует открыть коворкинг-площадки в Брно и Остраве. «Некоторые переговоры уже состоялись. Посмотрим, договоренности пока нет, но я думаю, что рано или поздно все получится», — сказал он. В этом году Звада уже купил пражский бизнес сети Polish Business Link в центре Visionary в Голешовицах.

Фото: Scott.Weber Workspace

Scott.Weber предлагает десять офисных центров по всему мегаполису, в основном, в престижных районах. В пражском Панкраце это многофункциональное здание City Element, в Голешовицах — современный административный центр Visionary с беговой дорожкой на крыше, на Вацлавской площади — здание Flow Building. Вскоре к ним присоединятся помещения в Blox в Дейвице, а через год с небольшим — помещения в комплексе Port 7 на берегу Влтавы.

«Есть большие возможности для роста», — говорит 50-летний бизнесмен. Цифры с ним согласны. По данным консалтингового агентства JLL, которое ежеквартально публикует анализ пражского рынка недвижимости, в столице 3,7 миллиона квадратных метров офисов. Совместные или коворкинг-площадки, на которых специализируется Scott.Weber, составляют менее 3% площадей, и ожидается, что рынок удвоится в течение пяти лет.

«В зарубежных столицах это соотношение составляет от 5% до 10%», — добавляет владелец Scott.Weber. Его компания занимает менее трети из этих 90 000 квадратных метров и сейчас является лидером рынка.

«Конечно, Covid повлиял на рынок недвижимости, в том числе на рынок коворкинга, однако изменились ожидания клиентов. Гибридный режим работы в период пандемии, когда часть сотрудников чешских фирм работала удаленно, нашел свое отражение в гибридном характере рабочего пространства»— отметил Звада.

Преимущества коворкинга, то есть непринужденная атмосфера, оригинальный дизайн интерьера, фрагментированный дизайн пространства с множеством изменяемых конференц-залов, были востребованы и раньше. Но теперь они стали необходимостью, в том числе из-за их гибкости, потому что они обычно не связаны с долгосрочными договорами аренды.

Компания Scott.Weber была основана в 2009 году. Оборот компании составляет около 220 миллионов в год. Конкурентами являются транснациональные сети Regus и Spaces или местные игроки Work Lounge, Hub Hub или Impact Hub.

Источник: cc.cz