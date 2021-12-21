Около трети автомобилей, ввезенных в Чешскую Республику — битые

Как минимум треть подержанных автомобилей ввезены в Чехию после аварии или полного повреждения. Это результат анализа, проведенного компанией Cebia, которая исследует происхождение транспортных средств.

«С мая в Чешскую Республику было импортировано больше автомобилей, чем в предыдущие годы, а в некоторые месяцы это даже самые высокие цифры с 2008 года», — сказал генеральный директор Cebia Мартин Пайер. Импорт подержанных автомобилей увеличился на 23% в годовом исчислении — до 171 234 за 11 месяцев 2021 года. Только в ноябре импорт был примерно на 1300 автомобилей выше продаж новых автомобилей. Исследование показало, что у каждого шестого ввезенного автомобиля скручен тахометр, как правило, это машины BMW.

Согласно анализу Cebia, средняя сумма ущерба в случае аварии или повреждения составляет 4826 евро, то есть примерно 126 000 крон. Средняя сумма ущерба после ДТП, в результате которого автомобиль не подлежит восстановлению, составляет около 13 222 евро, что составляет около 344 000 крон.

Около половины импортных автомобилей старше десяти лет, а примерно каждая пятая импортная машина — старше 15 лет. Поэтому неудивительно, что, по данным страховых компаний, каждый третий ввозимый автомобиль оказывается после аварии или серьезной поломки.

«Нельзя сказать, что каждая машина, которая попала в аварию или повреждена, списывается и больше не должна использоваться в качестве транспортного средства. Однако нужно знать, как разбился автомобиль, как ремонтировался, и предложить соответствующую цену. Проблема в том, что большая часть автомобилей после аварий, а часто и после крупных ДТП, продаются как неаварийные», — добавил Пайер.

Источник: irozhlas.cz

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