Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом

С 22 декабря отправлять текстовые сообщения, звонить или пользоваться мобильным интернетом можно на всех станциях пражского метрополитена, включая тоннели. В ночь на среду сигналом LTE был охвачен последний участок между станциями метро Rajská zahrada – Černý Most.

Работы по покрытию сигналом LTE пражского метрополитена начались в 2015 году. Первоначально планировалось, что они продлятся до конца 2022 года. Несмотря на последствия пандемии Covid-19, покрытие пражского метро высокоскоростным мобильным сигналом LTE было завершено на год раньше.

Единственным исключением пока останется станция метро Jiřího z Poděbrad, где сейчас идет реконструкция. Сигналы LTE и 5G появятся там, когда будут завершены строительные работы.

Источник: Prahaeu

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