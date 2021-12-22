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Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
Все станции пражского метро покрыты мобильным сигналом
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С 22 декабря отправлять текстовые сообщения, звонить или пользоваться мобильным интернетом можно на всех станциях пражского метрополитена, включая тоннели. В ночь на среду сигналом LTE был охвачен последний участок между станциями метро Rajská zahrada – Černý Most.
Работы по покрытию сигналом LTE пражского метрополитена начались в 2015 году. Первоначально планировалось, что они продлятся до конца 2022 года. Несмотря на последствия пандемии Covid-19, покрытие пражского метро высокоскоростным мобильным сигналом LTE было завершено на год раньше.
Единственным исключением пока останется станция метро Jiřího z Poděbrad, где сейчас идет реконструкция. Сигналы LTE и 5G появятся там, когда будут завершены строительные работы.
Источник: Prahaeu
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