Мужчина упал с крепостной стены пражского Вышеграда

Об этом сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. «Мужчина был в сознании», — сказала она.
Из-за инцидента было остановлено трамвайное движение под Вышеградом. Трамваи на набережной не ходят на участке между остановками Витонь и Подольским гидроузлом. Маршруты № 2, 3 и 17 идут в обход закрытой набережной.
В прошлом спасатели, полиция и пожарные неоднократно оказывал помощь людям, которые падали с 20-метровых стен Вышеграда, что приводило в большинстве случаев к серьезным множественным травмам, отмечает ЧТК. Иногда это была попытка самоубийства, иногда несчастный случай, вызванный употреблением алкоголя.
Источник: novinky.cz