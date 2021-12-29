Мужчина упал с крепостной стены пражского Вышеграда

Спасатели 29 декабря оказывали помощь 50-летнему мужчине, который сорвался со стены крепости Вышеград. Спасательную операцию осложняла труднодоступная местность. Пожарные с альпинистским снаряжением помогли переместить пострадавшего в машину скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. «Мужчина был в сознании», — сказала она.

Из-за инцидента было остановлено трамвайное движение под Вышеградом. Трамваи на набережной не ходят на участке между остановками Витонь и Подольским гидроузлом. Маршруты № 2, 3 и 17 идут в обход закрытой набережной.

В прошлом спасатели, полиция и пожарные неоднократно оказывал помощь людям, которые падали с 20-метровых стен Вышеграда, что приводило в большинстве случаев к серьезным множественным травмам, отмечает ЧТК. Иногда это была попытка самоубийства, иногда несчастный случай, вызванный употреблением алкоголя.

Источник: novinky.cz