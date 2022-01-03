Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается

В чешской столице прошлым летом владельцы квартир предложили в краткосрочную аренду 6 972 единицы жилья, три четверти из которых — отдельные квартиры или дома.

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При этом в июле 2019 года — до пандемии коронавируса — в краткосрочную аренду сдавалось 14 077 квартир и домов. Это следует из анализа, проведенного Институтом планирования и развития города (IPR) на основе данных с сайта Inside Airbnb, который собирает информацию о квартирах непосредственно от Airbnb.

Всего в Праге около 650 000 квартир. Однако большинство квартир, которые несмотря на пандемию остались в предложении Airbnb, не сдавались в аренду. Из отзывов клиентов следует, что по состоянию на 13 июля 2021 года только в 10% квартир клиенты проживали в предыдущие три месяца. В 2019 году этот показатель составлял более 60%.

Источник: stavebni-forum.cz

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