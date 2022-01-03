Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.81
USD
21.85
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается

Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается

420on.cz 567
В чешской столице прошлым летом владельцы квартир предложили в краткосрочную аренду 6 972 единицы жилья, три четверти из которых — отдельные квартиры или дома.
Фото: Pixabay
Рынок краткосрочной аренды квартир в Праге сокращается

При этом в июле 2019 года — до пандемии коронавируса — в краткосрочную аренду сдавалось 14 077 квартир и домов. Это следует из анализа, проведенного Институтом планирования и развития города (IPR) на основе данных с сайта Inside Airbnb, который собирает информацию о квартирах непосредственно от Airbnb.

Всего в Праге около 650 000 квартир. Однако большинство квартир, которые несмотря на пандемию остались в предложении Airbnb, не сдавались в аренду. Из отзывов клиентов следует, что по состоянию на 13 июля 2021 года только в 10% квартир клиенты проживали в предыдущие три месяца. В 2019 году этот показатель составлял более 60%.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
квартиры аренда недвижимости Прага Чехия
Читайте
по теме 
Стоимость аренды квартир в Чехии в третьем квартале выросла на 3,8%
28.12.2021 16:08 Экономика
Стоимость аренды квартир в Чехии в третьем квартале выросла на 3,8%
1812
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
22.12.2021 08:35 Экономика
В ноябре средняя ставка по ипотеке в Чехии выросла до 2,70%
819
Прага может стать городом для богатых
17.12.2021 11:17 Экономика
Прага может стать городом для богатых
7291
Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии
14.12.2021 16:06 Общество
Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии
2383
Последние новости:
03
января
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
03.01.2022 12:51 Общество
За теракты на Украине чеху грозит более 20 лет тюрьмы
348
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
03.01.2022 09:25 Общество
Полиция задержала афганца, который напал на женщину в Карловых Варах и изнасиловал 19-летнюю девушку
1290
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
03.01.2022 08:41 Общество
В Чехии горел пансионат: ущерб составил почти 1 миллион крон
490
02
января
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
02.01.2022 19:25 Общество
Из-за потепления в Чехии закрылись некоторые горнолыжные курорты
1126
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
02.01.2022 09:13 Общество
Пожарным в Чехии пришлось разобрать часть стены дома, чтобы спасти трехлетнего ребенка
1229
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
02.01.2022 08:57 Коронавирус
Каждый четвертый чех переболел коронавирусом
1074
01
января
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
01.01.2022 20:35 Политика
Премьер-министр Петр Фиала: «Это будет самый трудный год в истории независимой Чешской республики»
3359
Чехов ждет сложный финансовый год
01.01.2022 16:38 Экономика
Чехов ждет сложный финансовый год
4840
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
01.01.2022 11:17 Общество
Четверо малышей родились в Чехии в канун Нового года
1171
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
01.01.2022 10:43 Общество
В Чехии двое мужчин получили серьезные ранения от пиротехники
1575


Мобильная версия