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Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон

Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон

420on.cz 163
Любой, кто планирует получить водительские права в этом году, должен рассчитывать на более высокую сумму, чем это было в последние годы. За недорогие курсы будущие водители будут платить около 14 000 крон, однако в некоторых автошколах курсы стоят около 20 000 крон. Многие люди предпочитают оплачивать занятия в рассрочку.
Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон

«Каждый год цена на курсы росла примерно на 25%», — сказал Мартин Севера, заместитель директора автошколы в Градце Кралове. За ростом цен стоит более высокая стоимость практически всего, что необходимо для обучения. «Выросли цены на автомобили, сервисный ремонт, а также банковские услуги в связи с приобретением автомобилей, подорожало топливо, стоимость рабочей силы», — пояснил владелец Пардубицкой автошколы Алеш Грушка.

По данным Ассоциации автошкол, даже после повышения цен чешские по-прежнему остаются одними из самых дешевых в Европе. В 2019 году средняя цена курсов в автошколе в Чехии была 10 500 крон.

«Каждый человек, который хочет получить водительские права в стране, должен подтвердить не менее 180 дней непрерывного пребывания в этой стране», — сказал Алеш Горчичка, председатель Ассоциации автошкол.

Пока в автошколах не наблюдается снижения интереса к курсам вождения, несмотря на рост цен, однако многие предпочитают оплачивать занятия в рассрочку.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили автошкола Чехия
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