Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон

«Каждый год цена на курсы росла примерно на 25%», — сказал Мартин Севера, заместитель директора автошколы в Градце Кралове. За ростом цен стоит более высокая стоимость практически всего, что необходимо для обучения. «Выросли цены на автомобили, сервисный ремонт, а также банковские услуги в связи с приобретением автомобилей, подорожало топливо, стоимость рабочей силы», — пояснил владелец Пардубицкой автошколы Алеш Грушка.
По данным Ассоциации автошкол, даже после повышения цен чешские по-прежнему остаются одними из самых дешевых в Европе. В 2019 году средняя цена курсов в автошколе в Чехии была 10 500 крон.
«Каждый человек, который хочет получить водительские права в стране, должен подтвердить не менее 180 дней непрерывного пребывания в этой стране», — сказал Алеш Горчичка, председатель Ассоциации автошкол.
Пока в автошколах не наблюдается снижения интереса к курсам вождения, несмотря на рост цен, однако многие предпочитают оплачивать занятия в рассрочку.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz