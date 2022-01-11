Автошколы дорожают. Желающие получить водительские права заплатят за курс 20000 крон

Любой, кто планирует получить водительские права в этом году, должен рассчитывать на более высокую сумму, чем это было в последние годы. За недорогие курсы будущие водители будут платить около 14 000 крон, однако в некоторых автошколах курсы стоят около 20 000 крон. Многие люди предпочитают оплачивать занятия в рассрочку.

«Каждый год цена на курсы росла примерно на 25%», — сказал Мартин Севера, заместитель директора автошколы в Градце Кралове. За ростом цен стоит более высокая стоимость практически всего, что необходимо для обучения. «Выросли цены на автомобили, сервисный ремонт, а также банковские услуги в связи с приобретением автомобилей, подорожало топливо, стоимость рабочей силы», — пояснил владелец Пардубицкой автошколы Алеш Грушка.

По данным Ассоциации автошкол, даже после повышения цен чешские по-прежнему остаются одними из самых дешевых в Европе. В 2019 году средняя цена курсов в автошколе в Чехии была 10 500 крон.

«Каждый человек, который хочет получить водительские права в стране, должен подтвердить не менее 180 дней непрерывного пребывания в этой стране», — сказал Алеш Горчичка, председатель Ассоциации автошкол.

Пока в автошколах не наблюдается снижения интереса к курсам вождения, несмотря на рост цен, однако многие предпочитают оплачивать занятия в рассрочку.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz