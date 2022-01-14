В Праге можно будет обменять неподходящие подарки или одежду

​Акция по обмену ненужными вещами или подарками пройдет в выходные 15 и 16 января в культурном центре Vzlet в пражских Вршовицах.

Мероприятия swap часто проходят за границей, а сейчас появились и в Чешской Республике. В рамках акции можно обменять неподходящую одежду, прочитанные книги или бытовую технику. Благодаря бартерной торговле вы экономите место в шкафу и вместо неподходящей вещи получаете новую, по собственным предпочтениям.

Первым событием этого года станет Fashion Cleanup, предлагающий возможность очистить гардероб и избавиться от ненужных подарков.

Обмен является наиболее щадящим и эффективным способом получения вещей. При обмене предлагаются только вещи в отличном состоянии и чистые — такие, которые мы были бы рады подарить нашим друзьям. Намерение состоит в том, чтобы сделать других счастливыми, осмысленно избавиться от вещей и удивиться тому, что нам принес обмен.

В рамках сопроводительной программы участников ждут лекции, а также чешская премьера французского фильма Fast Fashion. Документальный фильм французской пары режиссера и сценариста Жиля Бовона и репортера-расследователя Эдуара Перрена дает зрителям возможность заглянуть в мир сегодняшней текстильной промышленности.

«Мы живем на планете, полной одежды. Продается почти 56 миллионов тонн каждый год. В Европе закупаемое количество одежды почти удвоилось с 2000 года. Благодаря дешевым, почти одноразовым вещам мы можем постоянно обновлять свой гардероб. Но производство этой так называемой быстрой моды имеет очень высокий экологический налог и огромное влияние на окружающую среду и работников фабрик, которые не могут жить на свои заработки и работают в невообразимых и совершенно несправедливых условиях», — говорит Виктория Тензерова из общественной организации Na mysli.

«Текстильная промышленность несет ответственность за огромное загрязнение окружающей среды и, как следствие, является одним из главных виновников изменения климата, угрожающего жизни на нашей планете. В то же время мало говорится о последствиях наших решений о покупках», — добавляет Тензерова.

Источник: novinky.cz

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