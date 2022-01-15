Цены на аренду недвижимости в Чехии возобновили рост

​Цены на аренду возвращаются к росту после месяцев снижения из-за коронавируса. Помимо Праги, дорожают и другие регионы Чехии, и эксперты утверждают, что рост цен на аренду жилья продолжится.

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После 17 месяцев спада цены на аренду квартир растут уже несколько месяцев подряд практически по всей Чехии. В частности, в столице текущая средняя цена аренды догоняет самые высокие исторические цены на рубеже 2019 и 2020 годов, которые превышали 300 крон за квадратный метр в месяц.

По данным Sreality.cz, сейчас текущая средняя цена составляет около 310 крон за квадратный метр.

«Если мы посмотрим на динамику цен на аренду в Праге с 2019 года, то осенью этого года цены на аренду были самыми высокими и поднялись до 340 крон за квадратный метр. После введения первых мер против covid в апреле 2020 года мы зафиксировали резкое падение цен», — подтвердила Гана Контриш, менеджер отдела рекламных услуг Sreality.cz.

«Мы фиксируем рост цен на аренду квартир в Праге до первоначального уровня с июня этого года, но в настоящее время мы приближаемся к ценам с апреля 2020 года, то есть начала мер по борьбе с коронавирусом в Чешской Республике. Минимальные цены были достигнуты этим летом перед летними каникулами», — подтвердила она.

Цены растут и в регионах

Однако подорожание арендного жилья наблюдается не только в Праге, но и в других регионах Чехии. В отличие от Праги они избежали серьезных колебаний во время пандемии. Однако и там цены растут, превысив уровень 2019 года.

«На ситуацию с арендным жильем в Праге повлияли разовые пустующие квартиры Airbnb. Мы изначально прогнозировали, что после переходного периода цены на аренду вернутся к исходному уровню. Это происходит сейчас. В следующем периоде Прага будет расти в цене более быстрыми темпами, а опережение роста со стороны регионов уменьшится. В связи с развитием цен на недвижимость спрос на арендное жилье снова начнет расти», — объясняет Томаш Хейда, представитель агентства недвижимости.

Наибольший рост цен на аренду был зафиксирован в районах Высочина и Оломоуц, где цены выросли на 10% процентов в годовом исчислении. Однако значительно подорожала аренда жилья и в Либерецком и Злинском краях.

По словам директора агентства недвижимости Maxima Reality Владимира Зузака, нынешний рост цен на аренду жилья не является окончательным.

«Цены на аренду растут и растут. Необходимо осознавать, что аренда станет новой нормой для ряда домохозяйств — меньше людей будут брать ипотеку в крупных городах из-за роста цен», — говорят эксперты.

По его словам, большую роль в арендном ценообразовании будет играть тот факт, что арендное жилье будет не только прерогативой крупных городов, но и спрос будет направлен в более крупные регионы.

Дорогая ипотека отпугивает покупателей

Такое же развитие событий прогнозирует и руководитель портала недвижимости Bezrealitka Хендрик Мейер, согласно которому высокие процентные ставки по ипотеке сыграют основную роль в ожидаемом росте спроса на арендное жилье.

«Рекордное количество людей уходит в аренду без перспективы купить собственное жилье в том месте, которое они предпочитают. Это окажет давление на совершенно новые правила и уровень цен на рынке аренды. Еще десятки тысяч домохозяйств затем уедут из крупных городов в более отдаленные регионы с перспективой работать в основном из дома», — рассказал Мейер SZ Business.

Более высокие процентные ставки начали проявляться в конце прошлого года. По мнению экспертов, настоящий спад на ипотечном рынке наступит только в этом году.

Например, в декабре 2021 года интерес к ипотечным кредитам немного упал. Банки оформили ипотечные кредиты на сумму 44,3 млрд крон, что примерно на 2 миллиарда крон меньше, чем в ноябре.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в том же месяце выросла до 3% с 2,7% в ноябре. Однако, по данным Чешской банковской ассоциации, средняя процентная ставка за декабрь по-прежнему отражает контракты, которые были заключены с клиентами в предыдущие месяцы.

Ставки по ипотечным кредитам в декабре уже составляли в среднем около 4% и будут продолжать расти в этом году.

Доступность жилья снижается

Из-за роста процентных ставок, а также постоянно растущих цен на жилую недвижимость и медленного строительства в Чешской Республике доступность собственного жилья снижается. Согласно индексу доступности жилья, который составляется SZ Byznys в сотрудничестве с данными EMA data, с марта прошлого года доступность жилья упала более чем на 70%.

Источник: seznamzpravy.cz

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