Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир

​Администрация Праги хочет получить больше полномочий для регулирования частного жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду. Предложение столичного совета теперь предстоит обсудить депутатам. Например, могут сократить количество дней в году, в течение которых туристы могли бы ночевать в частных жилых квартирах или домах.

Фото: pixabay

После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, туристы возвращаются в Прагу. Например, на платформе Airbnb сейчас предлагается более трехсот вариантов при поиске жилья в центре города для двоих взрослых на выходные.

По данным пражского Института планирования и развития, летом хозяева предложили в краткосрочную аренду через Airbnb свыше 7000 квартир. «Мы ожидаем увеличения предложения, но к этому моменту могут начать действовать новые правила, потому что городское управление направило запрос к государству, чтобы что-то с этим сделать», — описывает пресс-секретарь Иннститута Марек Ваха.

Прага хочет больше ограничивать и контролировать краткосрочное частное размещение. «Хозяева не очень интересуются тем, как их гости ведут себя в домах, и люди жалуются, что они не могут там жить, их беспокоит шум, поэтому мы занимаемся жалобами людей», — сказала Гана Кордова Марванова, советник по законодательству, государственному управлению и жилищному строительству администрации Праги.

В Праге количество человек в одной квартире, а также количество дней в году, когда гости могут там ночевать, должны регламентироваться, как и в других европейских столицах.

«Их предложение, вероятно, является неконституционным и не решит ни одну из проблем, упомянутых в связи с частным жильем. Это вытеснит честных поставщиков жилья, которые делают это в соответствии с законом, и даст место теневой экономике», — критикует инициативу председатель Чешской ассоциации арендодателей Матей Кутны.

Источник: ceskatelevize.cz

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