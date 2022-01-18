В Праге появился первый электробус Škoda E'City

​Пражская транспортная компания запустила первый 12-метровый электробус Škoda E'City, который по выходным будет регулярно курсировать по маршрутам №№ 154, 213 и 124.

В общей сложности к концу февраля 14 таких автобусов будут совершать пассажирские перевозки по Праге. Это первые полностью экологически чистые электрические автобусы стандартной длины, курсирующие по столице.

Низкопольный автобус Škoda E’City 36 BB, вмещающий 69 пассажиров, оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт и развивает максимальную скорость 80 км/ч. В нем также есть кондиционер и отопление, он может похвастаться и нулевым уровнем эмиссий. С полностью заряженным аккумулятором электробус может проехать 180 км.

Время зарядки во время перерыва на конечной станции составляет от 15 до 20 минут. Новые электробусы сэкономят до 252000 литров дизельного топлива в год. Стоимость одного такого электробуса составляет 14,5 миллиона крон.

Источник: novinky.cz

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