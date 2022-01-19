Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.39
USD
21.53
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
На месте бывшего здания Transgas в Праге построят жилой дом

На месте бывшего здания Transgas в Праге построят жилой дом

420on.cz 504
Penta Real Estate совместно с девелоперской компанией PSN построит жилой дом на месте бывшего здания Transgas в начале Виноградской улицы в Праге. Для подготовки и реализации проекта на одном из самых ценных участков земли в столице компании создали совместное предприятие. Строительство нового объекта может начаться в 2024 году.
На месте бывшего здания Transgas в Праге построят жилой дом

Оба застройщика сейчас завершают проект в сотрудничестве с архитектурной студией Jakub Cígler architects, которая уже работала над проектом для предыдущих владельцев. PSN купила землю у HB Reavis в прошлом году за 870 миллионов крон.

По словам Павла Стреблова, директора по коммерческому строительству Penta Real Estate, принципиально изменится концепция изначально чисто административного комплекса. «Мы определенно хотим сохранить характер места. Винограды — это в основном жилой район, поэтому мы хотим подготовить проект вместе с PSN, который будет в основном жилым, и лишь небольшую часть проекта будут составлять офисы на первом этаже», — сказал он.

До 2019 года на участке находился комплекс из трех зданий, которые были построены в период с 1972 по 1978 год в стиле «брутализм» специально для Центра управления газом Transgas и Федерального министерства топлива и энергетики. Позже здание перешло в собственность компании ČEZ, которая продала его компании HB Reavis. В 2021 году PSN выкупила земельный участок у HB Reavis.

Источник:  stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
строительство Чехия Прага инвестиции газ
Читайте
по теме 
Небольшие строительные компании из-за инфляции могут продать или отложить свои проекты
17.01.2022 19:37 Экономика
Небольшие строительные компании из-за инфляции могут продать или отложить свои проекты
1148
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
10.01.2022 13:51 Экономика
Нехватка рабочей силы остается проблемой в чешской строительной отрасли
2533
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
05.01.2022 18:52 Экономика
Учредителя строительной компании в Чехии подозревают в присвоении 4,2 миллиона крон
2972
Прага может стать городом для богатых
17.12.2021 11:17 Экономика
Прага может стать городом для богатых
7593
Последние новости:
19
января
Мужчине в Чехии грозит тюрьма за несоблюдение карантина
19.01.2022 11:25 Коронавирус
Мужчине в Чехии грозит тюрьма за несоблюдение карантина
469
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%
19.01.2022 09:16 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%
250
Эпидемия коронавируса в Чехии набирает обороты
19.01.2022 08:25 Коронавирус
Эпидемия коронавируса в Чехии набирает обороты
1078
Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость
19.01.2022 13:06 Общество
Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость
1763
18
января
Женщина в Праге сломала дверь лифта и упала в шахту, спасти ее не удалось
18.01.2022 20:22 Общество
Женщина в Праге сломала дверь лифта и упала в шахту, спасти ее не удалось
2180
Подать налоговую декларацию в электронном виде пока нельзя из-за обновления базы данных
18.01.2022 12:37 Экономика
Подать налоговую декларацию в электронном виде пока нельзя из-за обновления базы данных
842
Голосовой робот помогает пожилым людям распознавать мошеннические телефонные звонки
18.01.2022 11:41 Общество
Голосовой робот помогает пожилым людям распознавать мошеннические телефонные звонки
534
Администрация Праги уделит больше внимания образованию иностранцев
18.01.2022 10:28 Общество
Администрация Праги уделит больше внимания образованию иностранцев
3561
В Праге появился первый электробус Škoda E'City
18.01.2022 08:53 Экономика
В Праге появился первый электробус Škoda E'City
1479
В Чехии 17 января выявлено 20 270 новых случаев covid-19, число пациентов в больницах продолжает снижаться
18.01.2022 08:17 Экономика
В Чехии 17 января выявлено 20 270 новых случаев covid-19, число пациентов в больницах продолжает снижаться
1197


Мобильная версия