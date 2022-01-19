На месте бывшего здания Transgas в Праге построят жилой дом

Penta Real Estate совместно с девелоперской компанией PSN построит жилой дом на месте бывшего здания Transgas в начале Виноградской улицы в Праге. Для подготовки и реализации проекта на одном из самых ценных участков земли в столице компании создали совместное предприятие. Строительство нового объекта может начаться в 2024 году.

Оба застройщика сейчас завершают проект в сотрудничестве с архитектурной студией Jakub Cígler architects, которая уже работала над проектом для предыдущих владельцев. PSN купила землю у HB Reavis в прошлом году за 870 миллионов крон.

По словам Павла Стреблова, директора по коммерческому строительству Penta Real Estate, принципиально изменится концепция изначально чисто административного комплекса. «Мы определенно хотим сохранить характер места. Винограды — это в основном жилой район, поэтому мы хотим подготовить проект вместе с PSN, который будет в основном жилым, и лишь небольшую часть проекта будут составлять офисы на первом этаже», — сказал он.

До 2019 года на участке находился комплекс из трех зданий, которые были построены в период с 1972 по 1978 год в стиле «брутализм» специально для Центра управления газом Transgas и Федерального министерства топлива и энергетики. Позже здание перешло в собственность компании ČEZ, которая продала его компании HB Reavis. В 2021 году PSN выкупила земельный участок у HB Reavis.

Источник: stavebni-forum.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: