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Обязательной вакцинации в Чехии не будет, решило правительство

Обязательной вакцинации в Чехии не будет, решило правительство

420on.cz 8
19 января правительство Чехии отменило постановление Минздрава, которое предусматривало с марта этого года обязательную вакцинацию от коронавируса людей старше 60 лет и работников отдельных профессий. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала (ODS).
Обязательной вакцинации в Чехии не будет, решило правительство

«Вакцинация против Covid-19 не будет обязательной», — заявил Фиала на пресс-конференции.

«Мы не видим причин для обязательной вакцинации. Мы не хотим углублять раскол в обществе», — отметил премьер, добавив, что основным средством борьбы с пандемией коронавируса в правительстве по-прежнему считают вакцинацию.

Постановление об обязательной вакцинации было одобрено предыдущим кабинетом Андрея Бабиша. Согласно постановлению, люди старше 60 лет и работники отдельных профессий (например, медицинские и социальные работники) должны пройти вакцинацию с 1 марта.

«Обязанность вакцинации исчезнет из постановления. Я выполнил то, что обещал», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). В то же время Валек рекомендовал всем сделать третью прививку бустерной дозой вакцины. По его словам, в больницах сейчас нет пациентов с третьей прививкой.

Источник: novinky.cz

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Темы
правительство Чехия коронавирус вакцинация прививки
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