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Цены на бензин в Чехии вновь стали расти

Цены на бензин в Чехии вновь стали расти

420on.cz 375
На прошлой неделе цены на автомобильное топливо в Чехии выросли впервые с конца ноября. Средняя цена самого продаваемого бензина Natural 95 увеличилась на четыре геллера — до 36,02 крон за литр. Аналитики ожидают резкого роста цен в ближайшие недели.
Цены на бензин в Чехии вновь стали расти

Литр дизельного топлива продается в среднем за 34,98 чешских крон, что на шесть геллеров больше, чем неделю назад. Об этом свидетельствуют данные CCS, которая следит за ценами на топливо в Чехии.

«Цены на топливо должны вырасти на 20-30 геллеров на следующей неделе, резкий рост цен продолжится на рубеже января и февраля. В середине февраля цены на топливо могут быть на 1,5 кроны выше, чем сегодня», — сказал аналитик Борис Томчак. По его словам, причиной является стремительный рост цены на нефть марки Brent до 88 долларов (около 1890 крон) за баррель, что на 10% больше, чем в начале года. Это самая высокая цена с октября 2014 года.

Экономист Лукаш Кованда предупреждает, что цены на бензин могут увеличиться до 40 крон за литр к концу марта этого года. По его словам, влияние высоких цен на нефть на цены на топливо в Чехии нивелируется сильным курсом кроны по отношению к доллару, но лишь частично.

Большую часть прошлого года цены на автомобильное топливо в Чехии росли. Пик пришелся на середину ноября, когда литр Natural 95 стоил в среднем 37,20 крон, а дизельное топливо — более 36 крон. С тех пор цены на топливо снижаются уже несколько недель, но падение уже прекратилось.

Источник: ceskenoviny.cz

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