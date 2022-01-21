Ущерб после крупной аварии на шоссе D5 в Чехии превысил 11 миллионов крон (ВИДЕО)

Полиция оценила ущерб в 11 миллионов крон после массовой аварии в четверг на автомагистрали D5 возле деревни Жебрак. Полиция также выявила 14 правонарушений, которые стали причиной ДТП — несоблюдение скорости и несоблюдение безопасной дистанции.

«Сотрудники полиции в 14 случаях выявили нарушения закона о дорожном движении, в девяти случаях возбуждено дело об административном правонарушении, четыре случая урегулированы на месте путем наложения штрафов, а остальные ДТП оформлены с использованием Европротокола», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Полиция в Твиттере опубликовала видеозапись с места ДТП. Первой аварией было столкновение легкового автомобиля с грузовиком, при этом водитель не соблюдал безопасную скорость движения, учитывая состояние дороги и плохие погодные условия. По данным полиции, это были самые частые причины столкновений, наряду с несоблюдением безопасной дистанции.

Машины начали врезаться друг в друга на шоссе 20 января около 11 часов утра. Был сильный снегопад, и дорога была покрыта снегом. Всего столкнулись 20 легковых и 16 грузовиков. Пострадали шесть человек, двое из них оказались заблокированы в автомобиле. Шоссе D5 в направлении на Пльзень было закрыто на 11 часов, прежде чем все поврежденные автомобили были эвакуированы.

Источник: novinky.cz

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