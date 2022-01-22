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Чешская почта сократит 669 менеджеров и офисных сотрудников

Чешская почта сократит 669 менеджеров и офисных сотрудников

420on.cz 621
С мая этого года Чешская почта сократит 669 рабочих мест, в основном, это управленческий и офисный персонал. За счет этого государственная компания рассчитывает сэкономить 500 миллионов крон в год.
Чешская почта сократит 669 менеджеров и офисных сотрудников

По мнению руководства Чешской почты, это еще один шаг к оптимизации затрат, сообщил пресс-секретарь предприятия Матиаш Витик. В Чешской почте работает в общей сложности 27 000 сотрудников.

Почтовое отделение хочет упразднить должности в административной и централизованно управляемой частях компании. 

«Почтальонов, то есть рабочих, увольнение не касается. Мы, наоборот, набираем людей», — сказал генеральный директор Чешской почты Роман Кнап.

Закрытие почти 700 рабочих мест в основном затронет отделы маркетинга, администрирования, информационных технологий, финансов или бизнеса. 

«Мы постепенно переходим к такой системе управления, при которой нынешнее количество административного персонала не будет необходимо в среднем и высшем звене управления», — сказал Иван Фенинец, директор по персоналу почтового отделения.

Все запланированные шаги руководство обсудит с представителями профсоюза. Организационные изменения запланированы на следующую неделю.

«Чешская почта сталкивается с экономическими проблемами из-за убыточных услуг, которые она должна предоставлять в соответствии с законом о почтовых услугах. Платежи за универсальные услуги в основном задерживаются на два года, а государство задолжало Чешской почте 6 миллиардов крон с 2018 года. Компания в последние годы ищет финансовые резервы в разных областях, но больше всего экономит на работниках. У почтальонов в долгосрочной перспективе низкая заработная плата, тысячи рабочих мест потеряны, условия труда и заработной платы ухудшаются по всей стране. Мы и раньше не соглашались с организационными изменениями и сокращением рабочих мест и я не думаю, что переговоры пройдет гладко», — сказала руководитель крупнейших почтовых союзов Йиндржишка Будвайзерова.

В марте прошлого года Чешская почта сократила около 2300 рабочих мест и уволила около 1500 человек. В среднесрочной стратегии компания планирует сократить количество рабочих мест на 7000 к 2025 году. Прошлый год компания закончила с убытком в 800  миллионов крон, что примерно на 500 миллионов крон меньше, чем в 2020 году. Общие расходы почты в прошлом году составили 20,6 миллиардов крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешская почта деньги Чехия безработица работа профсоюз
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