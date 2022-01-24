Средний возраст автомобилей в Чехии составляет 15 лет

​Количество легковых автомобилей на дорогах Чехии увеличилось на 163 251 — до 6,29 млн в прошлом году. Средний возраст автомобиля увеличился на четыре месяца — до 15,6 лет. Таким образом, Чехия занимает пятое место среди старейших автопарков в Европейском Союзе.

Это следует из данных Ассоциации импортеров автомобилей. Отсутствие новых автомобилей и связанный с этим ввоз подержанных автомобилей способствуют старению автопарка в стране. Сейчас более 20% имеющихся легковых автомобилей старше 15 лет. По данным Ассоциации европейских производителей ACEA, средний возраст автомобилей во всем Евросоюзе по итогам 2021 года составляет 11,8 лет. Этот показатель выше, чем в Чехии, только в Греции, Румынии, Эстонии и Литве. За последние десять лет средний возраст автомобилей в стране увеличился на три года.

Самой старой категорией транспортных средств по-прежнему остаются мотоциклы, средний возраст которых составляет 34 года. В прошлом году было в Чехии было зарегистрировано 34 669 мотоциклов, а их общее количество достигло почти 1,25 миллиона. Далее следуют тракторы со средним возрастом 32,7 года.

Продажи новых легковых автомобилей в Чехии выросли на 1,9% в прошлом году — до 206 876 автомобилей. Однако по сравнению с 2019 годом это 17,2% ниже. Импорт подержанных автомобилей увеличился на 23% — до 185 663 шт., что является максимальным показателем за тринадцать лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

