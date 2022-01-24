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Администрация Праги увеличит плату за съемки фильмов в центре города

Администрация Праги увеличит плату за съемки фильмов в центре города

420on.cz 57
Со следующего года мэрия Праги повысит арендную плату, взимаемую с кинематографистов за съемку в общественных местах. Арендная плата удвоится в Старом городе и на Вацлавской площади, а также на Карловом мосту, где один съемочный день обойдется в полмиллиона крон.
Администрация Праги увеличит плату за съемки фильмов в центре города

Для съемок в других местах цена увеличится для территорий площадью более 300 квадратных метров, в охраняемой зоне — с 10 до 15 крон, в остальных местах — с 5 до 7,5 крон за квадратный метр.

Магдалена Кралова, директор Ассоциации аудиовизуальных продюсеров, сказала, что город отказался от первоначального плана по удвоению цен во всех районах города и дал кинематографистам время подготовиться к изменениям.

За аренду территории на Староместской площади кинематографисты платили 90 000 крон за каждый съемочный день по правилам, утвержденным в 2003 году. В следующем году эта сумма будет удвоена. Аналогично на Вацлавской площади ставка удвоится с 50 до 100 крон за квадратный метр в сутки.

На Карловом мосту съемки сейчас стоят 10 крон за метр площади в день, кроме того, создатели фильма платят Праге 1 фиксированную плату в размере 250 000 крон в день. Со следующего года руководство города установило цену в размере 250 000 крон в день в бюджет мэрии Праги, при этом плата администрации Праги 1 будет сохранена. Таким образом, кинематографисты заплатят в общей сложности 500 тысяч крон за день съемок на Карловом мосту.

В остальной части мегаполиса цены вырастут только для занятий площадью более 300 квадратных метров, для меньших участков они останутся на текущем уровне.

Депутат городского совета Ян Хабр (TOP 09) заявил, что цены не менялись с 2003 года, и хотя город уважает работников этой сферы, пришло время для пересмотра правил. 

Столица Чехии пользуется популярностью у иностранных кинематографистов. В прошлом году фильм «Серый человек» от Netflix был снят в разных местах в центре города, что привело к ряду ограничений на движение в городе. Актер Адам Сэндлер также появился в Праге в прошлом году, сняв художественный фильм на Netflix по книге «Космонавт из Богемии». В прошлом году в мегаполисе также снимался исторический фильм «Шевалье», а Орландо Блум также вернулся в Прагу, чтобы снимать вторую серию сериала «Карнивал Роу» производства Amazon. Ранее, например, в Праге снимались боевики «Миссия невыполнима» и «Идентификация Борна», комикс «Хеллбой» или фильм о Бонде «Казино Рояль».

Источник: ceskenoviny.cz

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