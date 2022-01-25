Česká spořitelna инвестирует в строительство квартир для сдачи в аренду

Однако планы Česká spořitelna принципиально отличаются от стратегии девелоперов. Банк обещает, что его квартиры будут доступными за счет того, что стоимость аренды будет ниже среднерыночной. Об этом свидетельствует и само название проекта — ČS Dostupné bydlení (ČS Доступное жилье).
70% в новой компании принадлежит Česká spořitelna, а 30% — Stavební spořitelna ČS. Проект обсуждался высшим руководством штаб-квартиры Česká spořitelna почти год, но сейчас начинается сам запуск. Руководителем компании стал Марек Блага, который уже провел свои первые встречи с представителями администрации четырех крупных городов Чехии.
Банк Česká spořitelna хочет построить свой проект на сотрудничестве с городами — его вдохновила Вена, откуда родом его материнская компания Erste Group. Подобное сотрудничество между банком и городом существует уже шестьдесят лет.
Через свою дочернюю компанию Erste Group предлагает десять тысяч доступных для аренды квартир в Вене. На практике это означает, что их средние цены за квадратный метр примерно на 20% ниже обычной рыночной арендной платы.
Проекты арендного жилья носят характер так называемых совместных предприятий в Австрии, где банки финансируют строительство застройщиков на муниципальной земле по более выгодным ценам. В то же время город получает прямую долю дохода от сдачи в аренду либо ему гарантирован определенный процент социальных квартир для собственных нужд либо он напрямую владеет частью построенных квартир и сам сдает их в аренду.
В вышеупомянутой Австрии сейчас доступно 650 000 квартир. Размер прибыли владельца ограничен законом и составляет от 3,5% до 5% от вложенного капитала.
Когда и где будут построены первые квартиры в Чешской Республике, которые будет арендовать Česká spořitelna, станет ясно в ближайшие месяцы, когда банк планирует подготовить первые пилотные проекты.
Источник: forbes.cz
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