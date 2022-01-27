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Подержанные автомобили в Чехии продаются за несколько недель, новые машины клиенты ждут год

Подержанные автомобили в Чехии продаются за несколько недель, новые машины клиенты ждут год

420on.cz 1
​Продажи подержанных автомобилей в Чешской Республике в прошлом году выросли на 4,5%. Было продано 207000 новых автомобилей и почти 740000 автомобилей с пробегом. Это связано, в том числе, с длительным временем ожидания новых автомобилей и их более высокой ценой.
Подержанные автомобили в Чехии продаются за несколько недель, новые машины клиенты ждут год

В связи с отсутствием новых моделей в прошлом году возрос интерес к автомобилям с пробегом. Однако продавцы принимают не все подержаные автомобили — сначала они должны пройти технический осмотр, прежде чем их выставят на продажу. 

Однако в прошлом году качество автомобилей ухудшилось. «В прошлом году нам предложили более 38 000 автомобилей, из них мы купили 12 000. Всего мы отказались от 26 000 автомобилей либо из-за юридических недостатков, либо из-за технического состояния автомобиля», — сказал пресс-секретарь ESA Auto Филип Кучера.

Сократилось время, которое требуется для продажи подержанного автомобиля — со 100 дней до 71 дня. Однако для конкретной модели время может быть еще меньше. «Если машина была хорошего качества, по хорошей цене, она продавалась максимум неделю», — добавил Кучера.

Интерес отразился и на цене на подержанные автомобили, которая в среднем выросла на 13% — почти до 260 000 крон. «Это действительно парадоксальное время, машина стала инвестицией. Если вы купили машину в 2020 году и в этом году будете ее продавать, на обычной машине вы можете заработать до 20 000 крон», — говорят эксперты.

Продажи подержанных автомобилей также растут из-за длительного ожидания новых моделей, некоторые клиенты ждут год автомобиля из салона. Обычно срок ожидания составляет от четырех до двенадцати месяцев. Например, те, кто хочет машину с автоматической коробкой передач, ждут немного дольше.

Однако в ближайшие месяцы инфляция в Чехии может приблизиться к 10%. Аналитики ожидают, что в этом году автомобили станут еще дороже, чем раньше.

Самыми популярными типами подержанных автомобилей в Чешской Республике являются Škoda Octavia или Fabia. Чехи также часто покупают Volkswagen Passat, Superb, а также Golf. На все пять автомобилей цены выросли на десятки тысяч крон. Octavia  продается в среднем на 96 000 крон дороже, а за Fabia люди будут платят почти в два раза больше, чем в 2020 году. Аналогично подорожали остальные три модели.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Автомобили Чехия цены инфляция
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