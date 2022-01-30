Сильный ветер осложняет движение транспорта в Чехии, без электричества остались 50 000 семей

Ветер с утра осложняет движение на автомобильных и железных дорогах Чешской Республики. Более 50 000 домохозяйств остались днем 30 января без электричества. Ураган обрушил стену в промышленной зоне в Кладно, обломки которой убили одного человека и ранили другого.

Международный поезд, следовавший из Будапешта в Прагу, был вынужден остановиться примерно в 11:00 в районе Бржецлава из-за упавших деревьев которые повредили контактный провод. Внутри находятся около 70 пассажиров, которых спасатели пока не могут эвакуировать из-за труднодоступной местности. Около полудня стало известно, что поезд отбуксируют примерно в 15:00. Первоначально планировалось эвакуировать пассажиров и ввести альтернативное автобусное сообщение.

Пожарные в воскресенье совершили сотни выездов. Ночью метеорологи на самой высокой горе Чехии — Снежке — зафиксировали порывы ветра скоростью 185 километров в час. Предупреждение о сильном ветре распространяется на всю Чехию и действует до полуночи 30 января.

Порывы ветра в Милешовке и Лучни Боуда в горах Крконоше достигали около 145 километров в час, сообщил Чешский гидрометеорологический институт. Помимо гор, где скорость ветра соответствовала силе урагана, ночью порывы ветра достигали около 90 км/час в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Праге.

Из-за сильного ветра около полудня в Чехии было без электричества почти 53 000 клиентов, что примерно на 21 000 потребителей больше, чем утром. Количество высоковольтных неисправностей превысило сотню, следует из данных дистрибьюторских компаний ČEZ и E.ON. Самые большие проблемы с поставками энергии в городе Градец-Кралове и Среднечешском крае, в каждом из которых 9000 потребителей отключены от электричества.

Около полудня также стало известно, что в промышленной зоне Кладно из-за ветра обрушилась стена дома и убила человека. Еще одного мужчину с тяжелыми травмами медики доставили в больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения стены.

Из-за плохих погодных условий в некоторых регионах Чехии прекратили работу зоопарки, в горах остановились канатные дороги.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: