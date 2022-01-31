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IBM открыла в Праге центр использования искусственного интеллекта

IBM открыла в Праге центр использования искусственного интеллекта

420on.cz 410
Технологическая компания IBM открыла в Праге центр использования искусственного интеллекта и обработки данных. Одновременно были запущены аналогичные центры IBM Client Engineering с разной направленностью в Варшаве и Москве. Стоимость инвестиций представители компании не разглашают.
IBM открыла в Праге центр использования искусственного интеллекта

Чехия занимает первое место в Европе по внедрению искусственного интеллекта. Согласно последнему отчету Европейской комиссии «Индекс цифровой экономики и общества», 40% чешских компаний используют эту технологию, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 25%. Причина в высокой плотности интернет-магазинов, которые используют эту технологию, например, для общения с покупателями, а также для использования в автомобильной промышленности, телекоммуникациях или банковском деле, где работают различные чат-боты и другие системы связи.

Центры IBM обеспечат комплексное обслуживание клиентов с упором на совместную разработку, высокий уровень технических навыков и скорость. В нем будут работать разработчики, специалисты по данным или эксперты по безопасности.

«IBM Client Engineering — это уникальная структура IBM, которая фокусируется на инновациях и ускоряет внедрение инновационных технологий в компаниях. Это бизнес-инкубатор, который позволит нашим клиентам достигать результатов намного быстрее», — сказал Вольфганг Вендт, генеральный директор IBM в Центральной и Восточной Европе.Использование существующих центров IBM увеличилось с 300 заказов в 2020 году до 2500 заказов в прошлом году.

По словам Зузаны Кочманиковой, генерального директора IBM CR, доля компаний с продвинутым внедрением искусственного интеллекта за последние два года утроилась. Это будет основная сфера, в которую отечественные компании будут больше всего инвестировать в ближайшие три года. Цель Европейской комиссии состоит в том, чтобы 75% европейских компаний использовали эту технологию к 2030 году.

IDC прогнозирует, что инвестиции в искусственный интеллект увеличатся с 85 миллиардов долларов до более чем 204 миллиардов долларов к 2025 году.

Источник: ceskenoviny.cz

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