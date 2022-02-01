Škoda в феврале начнет производство электрического купе-кроссовера Enyaq

31 января 2022 года компания Škoda Auto представила новую модель электромобиля — купе-кроссовер Enyaq Coupé. В феврале производство нового электромобиля начнется на главном заводе Škoda Auto в Млада Болеславе.

В течение первого полугодия компания будет продавать только спортивную версию RS, которая также пока является самой мощной моделью в этой линейке бренда. Об этом заявил член совета директоров Škoda Мартин Ян во время презентации автомобиля.

«По нашим оценкам, на версию купе должно приходиться около 30% продаж Enyaq. Доля версии RS составит от 10% до 20%», — сказал он.

Enyaq Coupé будет производиться вместе с Enyaq iV в Млада Болеславе. Это единственные модели в Европе, основанные на модульной платформе электромобилей (MEB) Volkswagen Group, которые не производятся в Германии. Благодаря своей конструкции и большой колесной базе платформа MEB предлагает новые пропорции и варианты дизайна кузова.Объем багажного отделения составляет 570 литров, что всего на 15 литров меньше, чем у стандартного Enyaq.

Версия RS предлагает задний или полный привод, запас хода до 545 километров в режиме WLTP (методология измерения выбросов и расхода автомобиля) и короткое время зарядки. Для быстрой зарядки аккумулятора с 10% до 80% требуется 29 минут. Зарядка через обычные зарядные станции занимает от шести до восьми часов.

Enyaq Copé RS разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды. Максимальная скорость достигает 180 км/ч, что на 20 км/ч выше, чем у других версий.

Škoda планирует продавать от 50% до 70% электромобилей в Европе к 2030 году. В настоящее время он работает над разработкой еще трех электромобилей.

Источник: ceskenoviny.cz

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