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Администрация Праги утвердила размеры отчислений для девелоперов

Администрация Праги утвердила размеры отчислений для девелоперов

420on.cz 91
​Мэрия Праги учредит Фонд участия инвесторов в развитии района, в который застройщики будут перечислять деньги на развитие инфраструктуры по согласованию с городом.
Администрация Праги утвердила размеры отчислений для девелоперов

Если застройщик использует землю в соответствии с планом зонирования и установленными ограничениями, он будет платить 700 крон за квадратный метр общей площади. Если он запросит изменение плана зонирования для увеличения проекта, девелопер заплатит 2300 крон за каждый метр сверх первоначального проекта.

Это решение принял городской совет Праги. Советники также положительно оценили методологию, по которой будет рассчитываться сумма взносов. Заключение договора между застройщиком и городом будет добровольным. Деньги, которые инвестор предоставляет городу, будут направлены на покупку оборудования, модификацию общественной инфраструктуры или на строительство рекреационных зон и квартир.

В прошлом муниципалитет и городские округа заключали с девелоперами специальные договоры, по которым застройщик должен был выполнять требования города сверх своих обязательств. Так произошло, например, с запланированным проектом Masaryk Center, который был утвержден в рамках соглашения между  мэрией, муниципалитетом Праги 1 и компанией Prague CBD. В ближайшее время муниципалитет должен получить около 1,53 миллиарда крон в рамках новой методики от девелоперов, которые планируют строительство зданий на территории бывшего товарного вокзала Жижков.

Источник: stavebni-forum.cz

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