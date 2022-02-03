На пражском рынке Sapa нашли 300 кг некачественного мяса

​Во время совместной проверки с таможенным управлением Чешская ветеринарная инспекция обнаружила на рынке Sapa в Праге около 300 килограммов некачественного мяса. Продукты будут ликвидированы, а продавцу грозит штраф на сумму до 50 миллионов крон.

В одном из магазинов вьетнамского рынка торговец продавал 100 килограммов мяса птицы без идентификации и подтверждения происхождения. Ветеринары также обнаружили 75 килограммов мясной продукции без этикетки и необходимой документации. Кроме того, в в морозильных боксах в плохих гигиенических условиях хранилось 80 килограммов немаркированной замороженной рыбы, каракатиц, кальмаров, креветок и несколько килограммов других продуктов, таких как свиные кишки и шкуры.

«Реализуя продукты питания неизвестного происхождения, продавец допустил серьезные нарушения. Не удалось проверить, где содержались животные, были ли они здоровы или им подавались лекарства. Также невозможно определить, оценивалась ли безопасность мяса для здоровья», — сказал пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Майер. Он добавил, что потребление таких продуктов очень рискованно.

Торговец также продавал живую рыбу. Он держал рыб в слишком маленьких и переполненных чанах в воде, недостаточно насыщенной кислородом. «Ветеринарные инспекторы приказали продавцам немедленно переместить рыбу в большие контейнеры, обеспечить более высокое насыщение воды кислородом и убить несколько рыб в плохом состоянии, чтобы их страдания не продолжались», — сказал Майер.

Источник: novinky.cz

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