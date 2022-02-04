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Чехам сложнее купить недвижимость, чем другим европейцам

Чехам сложнее купить недвижимость, чем другим европейцам

420on.cz 786
Чехи платят за недвижимость меньше, чем люди в других развитых европейских странах. С другой стороны, у чехов более низкие зарплаты, и им приходится гораздо дольше копить, чтобы купить дом или квартиру. Кроме того, доступность жилья снижается из-за роста процентных ставок по ипотечным кредитам.
Чехам сложнее купить недвижимость, чем другим европейцам

Купить собственную квартиру или дом в Чехии с каждым годом все сложнее. Цены на недвижимость поднялись до рекордного уровня в прошлом году. Согласно статистике OECD, цены на недвижимость в стране выросли примерно на 73% за последние шесть лет. По сравнению с другими странами Евросоюза цены на квартиры и коттеджи в Чехии росли быстрее всего.

Те, кто планирует купить недвижимость в Праге и Брно, должны накопить больше всего денег. Например, в Праге квадратный метр будет стоить в среднем 140 000 крон, а в Брно — 124 000 крон.

Согласно исследованию консалтинговой компании Deloitte, средняя стоимость квадратного метра в новой квартире в Чехии в прошлом году составила 2 822 евро (около 71 000 чешских крон). Покупка квартиры площадью 70м2 обойдется чеху в 12,2 среднегодовой брутто-зарплаты.

Исследование также показало, что показатель доступности нового жилья в Чехии является вторым худшим из 22 сравниваемых европейских стран. Хуже ситуация только в Сербии, где для покупки сопоставимой квартиры требуется 15,2 среднегодовой брутто-зарплаты.

«Хотя цены на недвижимость в развитых странах Европы выше, чем в Чехии, они более доступны благодаря более высоким доходам. В Германии, например, людям нужно шесть средних годовых брутто-зарплат, чтобы купить новую квартиру площадью 70 м2. В Великобритании сопоставимая квартира обойдется в 6,2 среднегодовой зарплаты», — добавила Вероника Хегрова из hyponamiru.cz.

Недвижимость также более доступна в восточных странах. Например, согласно рейтингу Deloitte Property Index 2021, болгарам будет достаточно 4,8 среднегодовой брутто-зарплаты для покупки квартиры площадью 70м2, румынам — 7, полякам — 7,6, хорватам — 8,1.

На наличие собственного жилья существенно влияют процентные ставки по ипотеке. В этом году повышение ставок до 6% кажется абсолютно реальным.

«Процентные ставки по ипотечным кредитам в развитых европейских странах по-прежнему очень низкие. Ипотека в настоящее время очень дешевая, например, во Франции, где вы можете получить ипотечный кредит по ставке 1,13%. В Германии ставки составляют 1,3%, а в Великобритании ипотечные кредиты предлагаются в среднем по 1,7%. Чем дальше на восток, тем дороже ипотека. В Венгрии средняя процентная ставка приближается к 4,5%, в Хорватии — 3,2%, в Польше вы получите ипотечный кредит менее чем за 2,4%», — сказала Вероника Хегрова.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия покупка недвижимости квартиры Прага цены Европа ипотеки процентные ставки
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