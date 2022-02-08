Полиция обвинила десятки политиков и чиновников в продаже пражских квартир ниже рыночной стоимости

Прокурор предъявил обвинения трем десяткам политиков и чиновников из Праги 1. По версии следствия, они превысили полномочия и нарушили обязанность по управлению чужим имуществом при продаже 22 объектов по заниженной стоимости.

Как пишет портал Seznam Zprávy, обвинительное заключение будет рассматриваться Окружным судом Праги 1. По данным прокурора, обвиняемые нанесли ущерб государству на сумму 32,5 млн крон.

«Среди обвиняемых есть как высокопоставленные работники городской районной администрации Праги 1, так и советники или избранные члены городского совета», — сообщил серверу пресс-секретарь городской прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

По словам Цимбалы, чиновников обвиняют в том, что они разрешили объявить тендер по продаже жилых объектов, не указывая их рыночную цену. Они также не устанавливали минимальную цену продажи.

Четверо подсудимых достигли соглашения с прокурором о виновности и наказании, которое должно быть одобрено судом.

Бывший староста Праги 1 Олдржих Ломецкий предстанет перед судом за принятие решений о продаже квартир в период с 2010 по 2018 год. Ломецкий уже отрицал свою вину в прошлом. По данным сервера, среди обвиняемых также его заместитель Даниэль Годек, а также другие чиновники — Филип Дворжак, Ярослава Яндерова или Ян Бюргермейстер. Яндерова умерла в январе прошлого года. Обвинения также касались Яна Воточека, Рихарда Буреша и депутата Филипа Крачмана.

Полиция ранее сообщала, что Прага 1 продала квартиру 4+кк площадью 143 квадратных метра за 7,5 миллионов крон. По мнению экспертов, цена должна была быть на 3,9 миллиона крон выше.

Дело рассматривалось полицией во второй раз, в первый раз уголовное преследование было остановлено истцом, который хотел составить новое экспертное заключение относительно предполагаемого ущерба. В первоначальных материалах дела полиция утверждала, что 23 квартиры были проданы ниже рыночной стоимости. Общая сумма ущерба в 41 миллиона крон затем была снижена на 9 миллиона крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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