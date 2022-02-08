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В прошлом году в Чехии количество пользователей каршеринга выросло вдвое

В прошлом году в Чехии количество пользователей каршеринга выросло вдвое

420on.cz 269
В прошлом году количество пользователей каршеринга в Чешской Республике увеличилось более чем наполовину. Продажи провайдеров каршеринга также росли двузначными темпами. Компании ждут роста и в этом году.
В прошлом году в Чехии количество пользователей каршеринга выросло вдвое

Это следует из информации крупнейших компаний, предлагающих услуги каршеринга на чешском рынке.

«В 2021 году подавляющее большинство каршеринговых компаний, входящих в Чешскую ассоциацию каршеринга, зафиксировали рост продаж. Мы ожидаем, что и в этом году будет успешный год с двузначным ростом», — сказал Роман Филип, председатель Чешской ассоциации каршеринга. 

Car4way, которая предлагает 1200 автомобилей для общего использования в Праге и Брно, в прошлом году продемонстрировала рост числа пользователей на 82%, а продажи выросли на 97%, несмотря на ограничительные меры в начале года. В 2021 году автомобили компании преодолели рекордные 3,68 миллиона километров.

По словам операционного и технического директора Car4way Михала Печины, в условиях, когда затраты на приобретение новых автомобилей растут, а на рынке их не хватает, каршеринг — идеальный способ снизить расходы семьи или компании. «Я плачу за машину только в том случае, если действительно ею пользуюсь», — добавил он.

К концу 2021 года на платформе HoppyGo от Škoda Auto было зарегистрировано около 150 000 пользователей, а количество новых регистраций увеличилось почти на 50% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, платформа вышла на рынок Польши и Словакии. Количество дней аренды, забронированных через HoppyGo, увеличилось на 33% в прошлом году.

«Пользователям HoppyGo понравилась эта платформа, потому что она дает им возможность выбрать подходящий автомобиль для любых потребностей и случаев, и она проста в использовании. Она предлагает им гибкие условия аренды по хорошей цене, что ценится нашими клиентами не только в в Чехии, а также в Польше и Словакии», — добавила менеджер Škoda Auto DigiLab Ярмила Плаха.

С ростом интереса к каршерингу растет и спрос на аренду электромобилей. Согласно текущему опросу Schneider Electric, 11% чехов используют электромобили, но только 1% владеет ими. Другие берут его в аренду или используют на работе. Основной причиной использования электромобилей в 51% случаев является интерес к новым технологиям. «В этом мы значительно отличаемся от Западной Европы. Ключевой причиной использования электромобилей является экология. У чехов эта мотивация находится на третьем месте», — сказал Леош Кабат из Schneider Electric.

Источник: ceskenoviny.cz

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Автомобили Чехия Прага
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