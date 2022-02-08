Чешские таможенники предостерегают от ввоза дешевого топлива из Польши

​По словам таможенников, ввоз дешевого топлива без необходимых документов из Польши в Чехию может закончиться конфискацией купленного бензина или даже автомобиля. По чешскому законодательству без налоговых документов можно ввезти только 20 литров в дополнение к тому топливу, которое уже есть в баке автомобиля.

Об этом сообщает Таможенное управление Чешской Республики. В Польше цены на топливо и другие товары резко упали в этом году, поскольку местное правительство снизило налоги. Многие люди из Чехии, Словакии и Германии ездят на заправочные станции и в магазины на польской границе.

Чтобы смягчить влияние повышения уровня цен с начала февраля, правительство Польши снизило ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо с 23% до 8% и на продукты питания с 5% до 0% на шесть месяцев. Кроме того, Польша также снизила акцизный налог с января. Таким образом, разница в ценах на топливо по сравнению с Чешской Республикой значительна.

В то время как в Краловоградецком и Моравскосилезском краях недалеко от польской границы, по данным веб-сайта Fuelo, литр бензина стоит около 37 крон, а литр дизельного топлива — более 34 крон, то сразу за границей в Польше цена составляет от 29 до 31 кроны за бензин и около 29 крон за дизель. Таким образом, чешский клиент сэкономит несколько сотен крон в Польше при заправке полного бака.

По сообщениям чешских и польских СМИ, многие словаки, чехи и немцы поехали покупать бензин на заправочные станции в Польше. Однако ввоз топлива в Чехию ограничен законом.

При ввозе большего количества топлива люди должны иметь при себе налоговый документ, торговый документ или транспортный документ. Затем они должны указать имя продавца и покупателя, количество проданного топлива, сумму акцизного сбора, дату выдачи и номер документа о продаже. Обычной квитанции с АЗС будет недостаточно.

Таможенники проверяют ввоз топлива даже с помощью рентгена. При обнаружении ввоза сверх лимита и отсутствии у водителя налогового документа таможенники могут конфисковать у водителя не только топливо, но и, в некоторых случаях, автомобиль. Затем владелец топлива может быть обложен налогом в административном порядке.

По данным СМИ, колонны автомобилей с преобладанием чешских и немецких марок стояли на польских АЗС, например, в первую неделю февраля. По данным сервера, некоторые люди с границы также идут в Польшу пешком с канистрами в руках.

Источник: novinky.cz

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