В 2021 году в Праге начато строительство почти 9 700 новых квартир

В прошлом году в Праге было начато строительство 9 698 новых квартир, что на 5 363 больше, чем в 2020 году.

Из общего количества в прошлом году выдано разрешений на строительство 8 283 квартир в новых многоквартирных домах, остальные — на квартиры в частных домах и пристройках.

По сравнению с 2020 годом произошло значительное увеличение введенных в эксплуатацию жилых помещений — на 123,7% (против 4 335 годом ранее). Ориентировочная стоимость зданий значительно увеличилась — на 157,4%, в основном за счет инженерных сооружений.

В межрегиональном сравнении Прага оказалась на первом месте по количеству введенных в эксплуатацию жилых помещений, опередив Среднечешский край (введено в эксплуатацию 8 079 квартир) и Южноморавский край (5 706). Вместе эти три региона составляют более половины (в частности, 51,9%) всей недвижимости, построенной в Чешской Республике. Меньше всего девелоперы строят в Карловарском крае, где было сдано 944 квартиры, и в Либерецком крае, где сдано 1498 квартир. В сравнении с прошлым годом количество новостроек больше всего увеличилось в Праге (на 123,7%), Среднечешском крае (38,7%) и Карловарском крае (30%). Напротив, снижение было зафиксировано в Оломоуцком крае (-11,8%) и Пльзеньском крае (-6,3%).

Что касается типа строительства в Праге, более 92% приходится на новое строительство. В оставшихся менее 8% — это изменение завершенных объектов, т.е. различных надстроек, пристроек и других модификаций зданий.

По предварительным данным, количество завершенных объектов в 2021 году составило 5 229 единиц жилья, что представляет собой незначительное снижение в годовом исчислении на 4% (в течение 2020 года было завершено 5 449 единиц жилья). На национальном уровне наблюдался небольшой рост в годовом исчислении на 0,7%. Что касается регионов, то самый высокий годовой прирост количества завершенных жилых помещений был зарегистрирован в крае Высочина (20,2%), в Краловеградецком крае (15,9%) и в Устимском крае (12,9%). С другой стороны, самое большое годовое снижение произошло в Оломоуцком крае (-13,2%) и Среднечешском крае (-6,6%). По количеству готовых квартир Прага была на втором месте сразу после Центральной Чехии (6 385 готовых квартир). Южноморавский край (4791 готовая квартира) находился недалеко от Праги. Этот рейтинг регионов по количеству введенных в эксплуатацию жилых помещений остается стабильным с 2018 года. Меньше всего жилых помещений было завершено в Карловарском крае (611) и Либерецком крае (885).

В течение 2021 года, по предварительным данным, в Праге было выдано 3 284 разрешения на строительство и уведомления. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 2,3%. Количество разрешений на строительство и объявлений увеличилось во всех регионах Чешской Республики, большинство из которых приходится на соседний Среднечешский край (17 857), где строится подавляющее большинство семейных домов. На республиканском уровне их количество увеличилось на 5,8% в годовом исчислении.

В Праге за весь 2021 год приблизительная стоимость объектов, для которых были выданы разрешения на строительство и уведомления, составила 104 027 миллионов крон. По предварительным результатам, их стоимость значительно увеличилась на 157,4% по сравнению с 2020 годом. Средний показатель по стране также увеличился в годовом исчислении (на 33,9%). Приблизительная стоимость зданий в Праге составляла в прошлом году 50 957 миллионов крон.

Источник: kurzy.cz

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