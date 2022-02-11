В январе объем ипотечных кредитов в Чехии сократился на четверть

В январе банки предоставили ипотечных кредитов на сумму 32,6 млрд крон, что на четверть меньше, чем в декабре. Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации (CBA) Hypomonitor.

Все банки и строительные общества, предоставляющие ипотечные кредиты на чешском рынке, предоставляют ему данные. По данным ассоциации, месячное снижение почти на 12 млрд чешских крон намного превышает обычное январское замедление.

Та же тенденция наблюдалась и в количестве выданных ипотечных кредитов, которое сократилось на 28% — до 10 000 в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое низкое количество выданных ипотечных кредитов с августа 2020 года. Объем фактически вновь выданных ипотечных кредитов сократился с 34,2 млрд крон до 26,3 млрд крон в январе, а рефинансированных кредитов — с 10 до 6,3 млрд крон. Количество вновь выданных ипотечных кредитов сократилось в месячном исчислении с 9900 до 7700.

«Интерес клиентов к ипотечным кредитам резко упал в январе по сравнению с концом года, что мы в первую очередь связываем с продолжающимся ростом процентных ставок», — сказал Матей Новак, менеджер по ипотеке в Moneta Money Bank.

В годовом исчислении объем ипотечных кредитов в январе сократился на 1% процент, а количество — на 11%. В основном это связано со снижением в годовом исчислении рефинансированных кредитов, тогда как новые кредиты действительно продолжали расти двузначными темпами в январе, хотя динамика также заметно замедлилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Процентная ставка по фактически вновь выданным ипотечным кредитам выросла до 3,4% в январе с 3% в декабре. Таким образом, рост ставок еще более ускоряется и был самым быстрым в январе с середины прошлого года, когда Чешский национальный банк начал повышать ставки.

Как и в предыдущие месяцы, средняя процентная ставка за январь по-прежнему отражает заключенные контракты, заключенные с клиентами в предыдущие месяцы, когда процентные ставки были еще ниже. Поэтому средняя ипотечная ставка по вновь заключенным договорам по-прежнему ниже ипотечных ставок. Чаще всего они колебались в широком диапазоне от 4% до 5% в январе, а с учетом развития рыночных процентных ставок, по мнению ассоциации, можно ожидать их дальнейшего роста.

«Мы ожидаем, что к середине этого года процентные ставки вырастут еще выше и составят около 5,0–5,5%, после чего они могут начать постепенно снижаться», — сказал ипотечный менеджер Райффайзенбанка Милан Волдрих.

Источник: ceskenoviny.cz