Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста

Вторую часть реконструкции Баррандовского моста для Праги будет выполнять компания Porr за 594,5 миллиона крон. Реконструкция моста начнется в первой половине мая и продлится четыре года.

Вторую часть реконструкции Баррандовского моста для Праги будет выполнять компания Porr за 594,5 миллиона крон. Реконструкция моста начнется в первой половине мая и продлится четыре года.

Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации технических коммуникаций Барбора Лишкова.

По данным компании, удалось сократить в этом году период ограничения движения транспорта с изначально запланированных 180 до 110 дней, когда движение по мосту будет осуществляться по одной из четырех полос в каждом направлении.

Первая часть моста была открыта в 1983 году и до сих пор полностью мост не ремонтировался. Мост является частью городской кольцевой дороги, по нему ежедневно проезжает около 140 000 автомобилей.

В прошлом году Техническое управление автомобильных дорог (ТСК) отремонтировало нижние части конструкции, для чего не пришлось ограничивать движение. С этого года в течение четырех строительных сезонов на верхней части будут работать рабочие, из-за этого каждый год будет вводиться ограничения для водителей.

В следующем году движение по мосту должно быть ограничено на 92 дня, как и в 2024 году. В 2025 году, по данным ТСК, ограничение продлится 82 дня.

Реконструкция начнется со сноса и строительства нового съезда со стороны улицы Страконицка.

Реконструкция недавно подверглась критике со стороны оппозиционной ODS, согласно которой город не предоставил достаточной информации о подготовке к ремонту и запланированных объездах.

«В ситуации, когда существует риск коллапса движения по всей Праге — и все политики это хорошо знают — молчание — не лучшая стратегия», — заявил недавно мэр Праги 13 и член городского совета от Гражданских демократов Давид Водражка.

Источник: irozhlas.cz