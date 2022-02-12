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Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста

Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста

420on.cz 188
Вторую часть реконструкции Баррандовского моста для Праги будет выполнять компания Porr за 594,5 миллиона крон. Реконструкция моста начнется в первой половине мая и продлится четыре года.
Администрация Праги выбрала компанию для ремонта Баррандовского моста

Вторую часть реконструкции Баррандовского моста для Праги будет выполнять компания Porr за 594,5 миллиона крон. Реконструкция моста начнется в первой половине мая и продлится четыре года. 

Об этом сообщила пресс-секретарь городской администрации технических коммуникаций Барбора Лишкова.

По данным компании, удалось сократить в этом году период ограничения движения транспорта с изначально запланированных 180 до 110 дней, когда движение по мосту будет осуществляться по одной из четырех полос в каждом направлении.

Первая часть моста была открыта в 1983 году и до сих пор полностью мост не ремонтировался. Мост является частью городской кольцевой дороги, по нему ежедневно проезжает около 140 000 автомобилей.

В прошлом году Техническое управление автомобильных дорог (ТСК) отремонтировало нижние части конструкции, для чего не пришлось ограничивать движение. С этого года в течение четырех строительных сезонов на верхней части будут работать рабочие, из-за этого каждый год будет вводиться ограничения для водителей.

В следующем году движение по мосту должно быть ограничено на 92 дня, как и в 2024 году. В 2025 году, по данным ТСК, ограничение продлится 82 дня. 

Реконструкция начнется со сноса и строительства нового съезда со стороны улицы Страконицка. 

Реконструкция недавно подверглась критике со стороны оппозиционной ODS, согласно которой город не предоставил достаточной информации о подготовке к ремонту и запланированных объездах. 

«В ситуации, когда существует риск коллапса движения по всей Праге — и все политики это хорошо знают — молчание — не лучшая стратегия», — заявил недавно мэр Праги 13 и член городского совета от Гражданских демократов Давид Водражка.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
мост Прага Чехия реконструкция
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