В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022

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12 и 13 марта в Новоместской ратуше в Праге пройдет фестиваль кофе Barista roku 2022. Фестиваль Barista roku 2022 предложит посетителям кофе из разных уголков мира и множество интересных мероприятий, связанных с этим напитком.