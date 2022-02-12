→
→
→
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022
Facebook
Вконтакте
Pinterest
12 и 13 марта в Новоместской ратуше в Праге пройдет фестиваль кофе Barista roku 2022. Фестиваль Barista roku 2022 предложит посетителям кофе из разных уголков мира и множество интересных мероприятий, связанных с этим напитком.
В рамках фестиваля пройдут Национальные чемпионаты в категориях Barista и Coffee in Good Spirits (изготовление кофейных коктейлей).
Посетители смогут попробовать этот напиток от кофеобжарочных чешских фабрик, услышать интересные лекции о кофе и поучаствовать в мастер-классах.
Источник: baristaroku.coffee