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В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022

В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022

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12 и 13 марта в Новоместской ратуше в Праге пройдет фестиваль кофе Barista roku 2022. Фестиваль Barista roku 2022 предложит посетителям кофе из разных уголков мира и множество интересных мероприятий, связанных с этим напитком.
В Праге в марте пройдет фестиваль Barista roku 2022

В рамках фестиваля пройдут Национальные чемпионаты в категориях Barista и Coffee in Good Spirits (изготовление кофейных коктейлей). 

Посетители смогут попробовать этот напиток от кофеобжарочных чешских фабрик, услышать интересные лекции о кофе и поучаствовать в мастер-классах.

Источник: baristaroku.coffee

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Темы
кофейни фестиваль Прага Чехия
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