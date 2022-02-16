Гараж в Чехии стоит больше, чем автомобиль

Цены на гаражи и парковочные места в Чехии растут. За них платят сотни тысяч, а в областных городах гараж стоит больше, чем новый автомобиль. В Праге купить отдельный гараж можно за те же деньги, что и квартиру в самых дешевых регионах республики.

«Спрос на гаражи и гаражные парковочные места высок. Растет цена всех типов гаражных построек, отвечающих хотя бы базовым критериям безопасности и доступности. В зависимости от местоположения мы видим 20-процентный рост цен не только в крупных городах, но и в других областях», — подтвердил руководитель портала Bezrealitky.cz Хендрик Мейер.

Обычная площадь отдельно стоящих гаражей составляет от 18 до 21 квадратных метров.

«Большинство из них предлагается в Устецком, Моравско-Силезском и Южно-Моравском краях. Меньше всего в регионе Высочина, в районах Градец-Кралове и Злин», — сказала Шарлота Смутна, аналитик Seznam.cz от имени Sreality.cz.

В Праге средняя цена предложения здесь составляет 40 000 крон за квадратный метр. За столицей следует Брно, где текущие предложения составляют около 31 000 крон за м2 и Градец Кралове — 24 000 крон.

Самыми дорогими являются отдельные гаражи с электричеством. В Праге цена квадратного метра в некоторых случаях равна стоимости квартиры, многое зависит от места расположения. В столице средняя стоимость отдельно стоящих гаражей доходит до 2 миллионов крон.

«В любом случае существует многолетняя нехватка гаражей и гаражных машиномест, поэтому они обычно относительно быстро исчезают из предложения. Однако в Праге и Брно цены настолько высоки, что покупателей приходится ждать дольше», — сказал Мейер.

Если гараж или гаражное помещение продаются вместе с квартирой или домом, его цена может быть выше, чем при продаже по отдельности. Если вы не покупаете парковочное место в гараже в доме или гараж сразу с квартирой, то шансы на парковку у дома резко уменьшаются. Кроме того, у многих домохозяйств есть две машины, и они могут купить только одно гаражное место в доме, где они живут, поэтому они ищут другие в этом районе.

Průměrné ceny garáží a garážových stání Samostatná garáž 20 m2 region: průměr 250 000 Kč okresní město: 450 000 Kč krajské město – horší lokalita: 550 000 Kč krajské město – dobrá lokalita: 750 000 Kč Praha – horší lokalita: 950 000 Kč Praha – dobrá lokalita: 1 750 000 Kč Garážové stání 16 m2 krajské město – horší lokalita: 350 000 Kč krajské město – dobrá lokalita: 550 000 Kč Praha – horší lokalita: 550 000 Kč Praha – dobrá lokalita: 1 050 000 Kč Zdroj: Bezrealitky.cz

Источник: novinky.cz

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