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Словацкие перевозчики заблокировали автомагистраль D2 на границе с Чехией. Они протестуют против высоких налогов.

Словацкие перевозчики заблокировали автомагистраль D2 на границе с Чехией. Они протестуют против высоких налогов.

420on.cz 1796
​Очередь из грузовиков длиной в несколько километров образовалась на трассе D2 у границы со Словакией. Об этом полиция сообщила в Twitter. Машины проезжают через этот участок без особых задержек. Причиной формирования колонны стал протест словацких автоперевозчиков, требующих, в том числе, снижения акциза на топливо.
Словацкие перевозчики заблокировали автомагистраль D2 на границе с Чехией. Они протестуют против высоких налогов.

Грузовики стали собираться перед пограничным переходом Бржецлав/Куты во вторник вечером, когда словацкие перевозчики заблокировали выезд на автомагистраль со стоянки, куда должны были въехать автомобили из-за пандемических мер. «Блокировка продолжается всю ночь. На трассе D2 внезапно формируются пробки, нынешняя — более четырех километров», — сообщили в полиции после пяти утра.

Грузовики стоят на стоянке и в правой полосе автомагистрали D2. По словам пресс-секретаря южноморавской полиции Петра Вала, перед пересечением границы грузовики могут съехать с автомагистрали и вернуться в Чехию, где затем они могут воспользоваться пограничным переходом Годонин-Голич.

Через протест перевозчики хотят добиться, в том числе, снижения акциза на топливо. Если правительство Словакии не пригласит перевозчиков за стол переговоров в среду, они планируют заблокировать основные пограничные переходы в Польшу и Венгрию. Об этом во вторник вечером заявил председатель Союза автомобильных перевозчиков Станислав Скала. Из соображений безопасности митингующие не перекрыли переход полностью.

Перевозчики угрожают заблокировать дальнейшие переезды, если правительство Словакии не отреагирует на ситуацию. «В основном нас беспокоят дорожные сборы, мы платим 19 центов и хотели бы снизить их до 12 центов на полгода, чтобы помочь перевозчикам. Мы также хотим вернуть акцизный сбор в размере 1000 литров 38 евро и снизить дорожный налог», — сказал Скала.

По его словам, если правительство не захочет вести переговоры с перевозчиками, блокада будет распространена и на другие переходы. «Это переходы в Ораве, откуда идет транзит на всю Польшу, а также Комарно и Шаги», — добавил Скала. 

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) и его партнерские организации призвали правительство снизить акциз на топливо на 30% в течение полугода, а также требуют того же шага в отношении ставок дорожных сборов и льгот по дорожному налогу. Кабинет премьер-министра Эдуарда Хегера пока не прокомментировал требования автоперевозчиков.

В отличие от Венгрии или Польши, Словакия не ввела меры, которые привели бы, например, к удешевлению топлива. Из-за более дешевого бензина или дизельного топлива многие жители Словакии уже начали ездить на заправочные станции в Польше.

Источник: ceskatelevize.cz

 

 

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Автомобили налоги Чехия Словакия бензин
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