Администрация Праги выступила против строительства жилых домов у Джбанского водохранилища

Пражские советники предложили депутатам отклонить инициативу владельца земельных участков у Джбанского водохранилища в Воковицах об изменении плана зонирования. Компания Molepo, которая десять лет назад приобрела землю на аукционе у Министерства финансов, хотела построить на территории 13 000 квадратных метров жилые и административные здания.

Территория возле здания Cube теперь озеленена и относится к общегородской системе озеленения, в дополнение к природному парку Шарка-Лысолае.

Пресс-секретарь мэрии Вит Хофман подтвердил отказ городской администрации на передачу участков под застройку. «В понедельник пражские советники выразили несогласие с внесением изменений в план зонирования района Джбан. Ни Комитет территориального развития, ни Институт планирования и развития (ИПР) не рекомендовали это изменение», — сказал Хофман, добавив, что последнее слово должно быть за чиновниками через неделю.

Мэрия также рассмотрит электронную петицию «Пусть Шарка дышит», в которой жители защищают перед застройщиком зеленый район Праги 6. Петицию подписали более 9 500 человек. «Благодаря реакции общественности даже те политики, для которых застройка в окрестностях Джбана какое-то время была приемлемой, выступают против изменения плана зонирования», — отмечают инициаторы петиции.

Авторы петиции требуют, чтобы город купил около 180 000 квадратных метров земли у Molepo. Переговоры с владельцем ведет советник Ян Хабр (TOP 09). Ранее руководство мэрии Праги 6 не исключало строительства жилых домов в этом районе.

Конфликт разгорелся, когда владелец компании Molepo объявил, что закроет популярный открытый бассейн Джбан из-за строительства. В то же время он потребовал изменить план зонирования застройки на Европейской улице. Многие пражские политики назвали этот шаг неприемлемым. Конечными владельцами девелоперской компании являются, например, предприниматель и влиятельный член партии ODS Владимир Шмалц.

Источник: novinky.cz

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