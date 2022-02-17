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Central Group начала строительство нового жилого квартала на Жижкове за 20 миллиардов крон

Central Group начала строительство нового жилого квартала на Жижкове за 20 миллиардов крон

420on.cz 352
​Новый жилой район будет создан в северной части ликвидированного Жижковского грузового железнодорожного вокзала. Это самый крупный проект компании Central Group. Сумма инвестиций в проект превысит 20 миллиардов крон.
Central Group начала строительство нового жилого квартала на Жижкове за 20 миллиардов крон

Компания хочет построить здесь 2500 квартир, детский сад, школу и парк в течение десяти лет.  Земельный участок площадью 13 га не нуждается в изменении плана зонирования под застройку. Первый блок на Базельской площади будет завершен в середине 2024 года. В коммерческих помещениях не будет офисов, помещения будут предназначены только для ресторанов или магазинов. На Базельской площади девелопер готовится построить парк площадью 1,5 га с пешеходной зоной и водными сооружениями. Новые здания будут иметь высоту не более 6 этажей, за исключением башен, высота которых будет не более 12 этажей.

Central Group купила землю у компании Discovery Group в 2016 году, которая планировала создать в этом районе крупный торгово-административный комплекс, гостиницу и многоквартирные дома. Новый владелец быстро отказался от этого проекта и решил его переделать.

«Это такое чудо, что здесь не построили большой торговый центр, который создавал бы огромную транспортную нагрузку. Нынешний проект гораздо более общий, там будут кварталы домов, улицы, парки и аллеи, словом, место, где всем нам хорошо жить», — сказал вице-мэр Петр Главачек (TOP 09) на закладке первого камня.

По словам главы Central Group Душана Куновски, ожидаемые затраты также выросли. В прошлом году речь шла о 14 миллиардах. «К сожалению, затраты выросли в огромные суммы, мы сейчас рассчитываем на инвестиции в размере 20 миллиардов. Это связано с гигантским ростом цен на энергоносители и строительство. Я, честно говоря, не ожидал такого огромного роста», — сказал Куновски.

Источник: stavebni-forum.cz

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строительство Чехия Прага инвестиции покупка недвижимости
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