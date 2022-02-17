Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось

Об этом сегодня сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.
Как и в конце прошлого года, Hyundai удалось противостоять кризису. На своем заводе в Ношовицах компания увеличила производство на 17% по сравнению с прошлым годом — до 21 601 автомобиля. Škoda Auto произвела 62 352 автомобиля на своих отечественных заводах, т.е. на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Производство на заводе Toyota в Колине упало почти на 40% в годовом исчислении — до 8 704 автомобилей.
Почти каждый десятый автомобиль, произведенный в Чехии, был электрическим. Пятая часть продукции Hyundai приходится на электромобили, при этом доля Škoda составляет 6%.
По словам руководителя Ассоциации автомобильной промышленности Зденека Петцла, в течение года ситуация стабилизируется и сектор преодолеет падение.
«Однако на данный момент ситуация в цепочках поставок остается напряженной. Чтобы справиться с перебоями в работе персонала и компонентов или резким ростом цен на сырье и энергию, по-прежнему требуются экстремальные усилия», — добавил он.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день