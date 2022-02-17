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Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось

Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось

420on.cz 491
​Производство легковых автомобилей в Чешской Республике в январе сократилось на 11,4% в годовом исчислении — до 92 657 шт. Это худший январский результат с 2010 года. Причина — нехватка чипов, а также окончание производства автомобилей Citroën и Peugeot на заводе Toyota в Колине.
Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось

Об этом сегодня сообщила Ассоциация автомобильной промышленности. 

Как и в конце прошлого года, Hyundai удалось противостоять кризису. На своем заводе в Ношовицах компания увеличила производство на 17% по сравнению с прошлым годом — до 21 601 автомобиля. Škoda Auto произвела 62 352 автомобиля на своих отечественных заводах, т.е. на 13% меньше по сравнению с прошлым годом. Производство на заводе Toyota в Колине упало почти на 40% в годовом исчислении — до 8 704 автомобилей. 

Почти каждый десятый автомобиль, произведенный в Чехии, был электрическим. Пятая часть продукции Hyundai приходится на электромобили, при этом доля Škoda составляет 6%.

По словам руководителя Ассоциации автомобильной промышленности Зденека Петцла, в течение года ситуация стабилизируется и сектор преодолеет падение. 

«Однако на данный момент ситуация в цепочках поставок остается напряженной. Чтобы справиться с перебоями в работе персонала и компонентов или резким ростом цен на сырье и энергию, по-прежнему требуются экстремальные усилия», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
производство автобусы Автомобили Чехия экономика
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