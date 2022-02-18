В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции

​Весь 2021 год был отмечен рекордно высоким спросом и ростом цен на недвижимость, который не замедлился в начале года. Рост отразился и на сегменте премиальной недвижимости, за которым давно следит агентство недвижимости Svoboda & Williams.

Одним из основных мотивов покупателей, подтолкнувших спрос и цены на недвижимость вверх, была защита сбережений от инфляции. Свою роль сыграла и неопределенность в отношении развития рынка недвижимости – невозможно с уверенностью сказать, когда недвижимость достигнет потолка цен. В 2021 году клиенты Svoboda & Williams заплатили в среднем 152 043 кроны за квадратный метр недвижимости в новостройках, что на 12,1% больше, чем в 2020 году. Цена за квадратный метр перепродажи достигла 132 062 крон, увеличившись на 10,6%.

Приведенные выше значения показывают, что средние цены в сегменте недвижимости, отслеживаемом Svoboda & Williams, не копируют резкий рост цен в основном сегменте в период восстановления рынка. Инфляция наиболее ярко выражена в ценах на квартиры в новостройках из-за большого объема удорожания строительных материалов и работ.

Анализ Svoboda & Williams также показывает, что среднемесячная арендная плата также начала расти более значительно. Когда иностранные рабочие и студенты вернулись в Прагу после ослабления карантинных мер, спрос на сдаваемую в аренду недвижимость восстановился. В результате цена средней арендной платы за квартиры снова начала расти – согласно индексу цен на аренду, она выросла на 5,7% — до 30 900 крон в месяц.

Данные исследования Market Report основаны на данных о сделках по продаже и аренде, полученных в результате деятельности Svoboda & Williams. Они дополняются данными о продаже недвижимости, полученными из кадастра недвижимости, параметры которых соответствуют наблюдаемой выборке.

Еще одним полезным инструментом для более точной интерпретации развития рынка аренды является аналитический инструмент Rent Price Index S&W + VŠE, разработанный компанией RK Svoboda & Williams в сотрудничестве с Факультетом информатики и статистики Экономического университета в Праге. Источником данных для этого индекса являются фактически достигнутые цены аренды квартир, которые Svoboda & Williams имела в своем предложении.

Источник: stavebni-forum.cz