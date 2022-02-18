Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.33
USD
21.5
RUB
0.28
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции

В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции

420on.cz 618
​Весь 2021 год был отмечен рекордно высоким спросом и ростом цен на недвижимость, который не замедлился в начале года. Рост отразился и на сегменте премиальной недвижимости, за которым давно следит агентство недвижимости Svoboda & Williams.
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции

Одним из основных мотивов покупателей, подтолкнувших спрос и цены на недвижимость вверх, была защита сбережений от инфляции. Свою роль сыграла и неопределенность в отношении развития рынка недвижимости – невозможно с уверенностью сказать, когда недвижимость достигнет потолка цен. В 2021 году клиенты Svoboda & Williams заплатили в среднем 152 043 кроны за квадратный метр недвижимости в новостройках, что на 12,1% больше, чем в 2020 году. Цена за квадратный метр перепродажи достигла 132 062 крон, увеличившись на 10,6%.

Приведенные выше значения показывают, что средние цены в сегменте недвижимости, отслеживаемом Svoboda & Williams, не копируют резкий рост цен в основном сегменте в период восстановления рынка. Инфляция наиболее ярко выражена в ценах на квартиры в новостройках из-за большого объема удорожания строительных материалов и работ.

Анализ Svoboda & Williams также показывает, что среднемесячная арендная плата также начала расти более значительно. Когда иностранные рабочие и студенты вернулись в Прагу после ослабления карантинных мер, спрос на сдаваемую в аренду недвижимость восстановился. В результате цена средней арендной платы за квартиры снова начала расти – согласно индексу цен на аренду, она выросла на 5,7% — до 30 900 крон в месяц.

Данные исследования Market Report основаны на данных о сделках по продаже и аренде, полученных в результате деятельности Svoboda & Williams. Они дополняются данными о продаже недвижимости, полученными из кадастра недвижимости, параметры которых соответствуют наблюдаемой выборке. 

Еще одним полезным инструментом для более точной интерпретации развития рынка аренды является аналитический инструмент Rent Price Index S&W + VŠE, разработанный компанией RK Svoboda & Williams в сотрудничестве с Факультетом информатики и статистики Экономического университета в Праге. Источником данных для этого индекса являются фактически достигнутые цены аренды квартир, которые Svoboda & Williams имела в своем предложении.

Источник: stavebni-forum.cz

Рассказать всем:
Темы
недвижимость аренда недвижимости покупка недвижимости Чехия Прага цены
Читайте
по теме 
Гараж в Чехии стоит больше, чем автомобиль
16.02.2022 09:26 Экономика
Гараж в Чехии стоит больше, чем автомобиль
3457
В Брно вырос интерес к покупке новых квартир
24.01.2022 09:00 Экономика
В Брно вырос интерес к покупке новых квартир
1587
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%
19.01.2022 09:16 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в декабре выросла до 2,99%
1365
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
15.01.2022 16:31 Экономика
Администрация Праги хочет регулировать краткосрочную аренду квартир
3363
Последние новости:
18
февраля
Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.
18.02.2022 14:08 Общество
Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.
1463
В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии
18.02.2022 13:16 Общество
В Чехии появились затопленные подержанные автомобили из Германии
1362
Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги
18.02.2022 11:47 Экономика
Президент Чехии Милош Земан призвал увеличить налоги
1225
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
18.02.2022 09:56 Общество
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
1569
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
18.02.2022 08:57 Общество
В Чехии у почтальона дома было обнаружено почти 100 посылок весом 85 килограммов
1668
17
февраля
Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.
17.02.2022 16:59 Общество
Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.
2927
Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным
17.02.2022 14:19 Коронавирус
Минздрав Чехии: один ПЦР-тест в месяц должен оставаться бесплатным
1777
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
17.02.2022 12:34 Культура
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
1019
Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось
17.02.2022 12:09 Экономика
Производство автомобилей в Чехии в январе снизилось
1409
19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге
17.02.2022 10:33 Культура
19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге
1985


Мобильная версия