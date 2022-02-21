В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях

Об этом сегодня сообщил советник мэра Праги Ян Хабр (TOP 09). По плану города, в будущем их количество должно постепенно увеличиваться, поэтому в этом году муниципалитет планирует заменить и модернизировать более 600 светильников. Всего в Праге около 135 000 ламп уличного освещения.
Муниципалитет сотрудничает с Pražská energetika (PRE) при реализации этого проекта. Электромобили в настоящее время являются предпочтительным вариантом на европейском автомобильном рынке, и необходимо подготовить зарядную инфраструктуру в общественных местах. Не каждый может использовать собственный гараж для подзарядки», — сказал Хабр.
В связи с установкой зарядных устройств к светильникам необходимо подвести новые кабели, которые смогут подавать энергию как для светильника, так и для зарядного устройства. Поэтому город в сотрудничестве с PRE одновременно закладывает кабель для зарядного устройства в тротуар при замене кабелей. В этом году будет заменено 654 лампы, к 189 из них можно будет подключить зарядные устройства. Лампы будут заменены городской компанией «Технология столицы Праги» (THMP) в десяти районах города.
Согласно более ранним заявлениям руководства города, к 2026 году в Праге будет около 3000 современных светильников, то есть 6000 зарядных устройств. Изменение также связано со стандартом для автомобилей Евро-7, который, по замыслу Еврокомиссии, должен вступить в силу в 2025 году и фактически предотвратит производство автомобилей без электропривода. По оценкам, к 2030 году в Чехии должно быть от 500 000 до 700 000 электромобилей, из которых около трети будет в Праге.
Источник: seznamzpravy.cz
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