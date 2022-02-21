В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях

В чешской столице в этом году в фонари уличного освещения будут вмонтированы зарядные устройства для электромобилей. Таким образом, на 82 лампах уличного освещения появятся зарядные станции.

Об этом сегодня сообщил советник мэра Праги Ян Хабр (TOP 09). По плану города, в будущем их количество должно постепенно увеличиваться, поэтому в этом году муниципалитет планирует заменить и модернизировать более 600 светильников. Всего в Праге около 135 000 ламп уличного освещения.

Муниципалитет сотрудничает с Pražská energetika (PRE) при реализации этого проекта. Электромобили в настоящее время являются предпочтительным вариантом на европейском автомобильном рынке, и необходимо подготовить зарядную инфраструктуру в общественных местах. Не каждый может использовать собственный гараж для подзарядки», — сказал Хабр.

В связи с установкой зарядных устройств к светильникам необходимо подвести новые кабели, которые смогут подавать энергию как для светильника, так и для зарядного устройства. Поэтому город в сотрудничестве с PRE одновременно закладывает кабель для зарядного устройства в тротуар при замене кабелей. В этом году будет заменено 654 лампы, к 189 из них можно будет подключить зарядные устройства. Лампы будут заменены городской компанией «Технология столицы Праги» (THMP) в десяти районах города.

Согласно более ранним заявлениям руководства города, к 2026 году в Праге будет около 3000 современных светильников, то есть 6000 зарядных устройств. Изменение также связано со стандартом для автомобилей Евро-7, который, по замыслу Еврокомиссии, должен вступить в силу в 2025 году и фактически предотвратит производство автомобилей без электропривода. По оценкам, к 2030 году в Чехии должно быть от 500 000 до 700 000 электромобилей, из которых около трети будет в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz