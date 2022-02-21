Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.41
USD
21.52
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях

В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях

420on.cz 356
В чешской столице в этом году в фонари уличного освещения будут вмонтированы зарядные устройства для электромобилей. Таким образом, на 82 лампах уличного освещения появятся зарядные станции.
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях

Об этом сегодня сообщил советник мэра Праги Ян Хабр (TOP 09). По плану города, в будущем их количество должно постепенно увеличиваться, поэтому в этом году муниципалитет планирует заменить и модернизировать более 600 светильников. Всего в Праге около 135 000 ламп уличного освещения.

Муниципалитет сотрудничает с Pražská energetika (PRE) при реализации этого проекта. Электромобили в настоящее время являются предпочтительным вариантом на европейском автомобильном рынке, и необходимо подготовить зарядную инфраструктуру в общественных местах. Не каждый может использовать собственный гараж для подзарядки», — сказал Хабр.

В связи с установкой зарядных устройств к светильникам необходимо подвести новые кабели, которые смогут подавать энергию как для светильника, так и для зарядного устройства. Поэтому город в сотрудничестве с PRE одновременно закладывает кабель для зарядного устройства в тротуар при замене кабелей. В этом году будет заменено 654 лампы, к 189 из них можно будет подключить зарядные устройства. Лампы будут заменены городской компанией «Технология столицы Праги» (THMP) в десяти районах города.

Согласно более ранним заявлениям руководства города, к 2026 году в Праге будет около 3000 современных светильников, то есть 6000 зарядных устройств. Изменение также связано со стандартом для автомобилей Евро-7, который, по замыслу Еврокомиссии, должен вступить в силу в 2025 году и фактически предотвратит производство автомобилей без электропривода. По оценкам, к 2030 году в Чехии должно быть от 500 000 до 700 000 электромобилей, из которых около трети будет в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия электромобили
Читайте
по теме 
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
21.02.2022 17:18 Культура
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
100
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
18.02.2022 10:43 Экономика
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
1901
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
18.02.2022 09:56 Общество
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
4532
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
17.02.2022 12:34 Культура
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
2503
Последние новости:
21
февраля
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
21.02.2022 20:41 Общество
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
1
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
21.02.2022 17:18 Культура
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha
100
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
21.02.2022 19:02 Коронавирус
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
294
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
21.02.2022 15:19 Экономика
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
521
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
21.02.2022 09:56 Экономика
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
1568
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
21.02.2022 09:04 Политика
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
1502
20
февраля
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
20.02.2022 13:02 Общество
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
1130
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
20.02.2022 13:46 Политика
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
4106
Почти четверть чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом
20.02.2022 09:26 Общество
Почти четверть чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом
1325
19
февраля
В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция
19.02.2022 16:33 Общество
В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция
4132


Мобильная версия