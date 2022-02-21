Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций

​В конце января чешский производитель беспилотных летательных аппаратов Primoco UAV прекратил деятельность в России. Причина — санкции Евросоюза против России, которые не позволяют компании получить новую экспортную лицензию, необходимую для эксплуатации своих дронов в РФ.

Об этом в понедельник сообщила компания Primoco UAV, акции которой торгуются на Пражской фондовой бирже.

По словам генерального директора Ладислава Семетковского, из-за «мертвых» дипломатических отношений между Чехией и ЕС с Россией компания не может выполнять свои обязательства и развивать свой бизнес на российском рынке. По его словам, только в этом году российский филиал АО Primoco BPLA потерял контракты на сумму 1 миллиард рублей (примерно 282 миллиона чешских крон).

«Я не ожидаю значительного улучшения отношений между Европой и Россией в обозримом будущем, поэтому мы приняли такое решение и продали 100% акций Primoco BPLA», — добавил генеральный директор.

Европейский Союз и США ввели торговые санкции против России в 2014 году из-за аннексии украинского Крымского полуострова. Существует риск дальнейшего ужесточения санкций ЕС и США в случае вторжения России в Украину, где в последние недели сосредоточено до 190 тысяч военнослужащих.

Семетковский сказал, что дроны его компании были единственными беспилотниками, сертифицированными для гражданского использования в России. Их использовали при наблюдении за нефте- и газопроводами или пожарами. Они не могут получить экспортную лицензию, потому что это так называемые товары двойного назначения, т.е. товары, подходящие как для гражданских, так и для военных целей. Primoco нашла местного покупателя для российского филиала и вывела дроны из России.

Primoco UAV производит гражданские и военные беспилотники One 150 собственной разработки. Это машины, способные летать полностью независимо по запрограммированным планам полета, включая полностью автоматический взлет и посадку.

Беспилотники компании могут проводить в воздухе более 15 часов на крейсерской скорости от 100 до 150 километров в час, что соответствует дальности полета до 2000 километров. Он служит на трех континентах, например, для проверки распределительных сетей в энергетическом секторе, обеспечения безопасности границ и побережья, наблюдения за пожарами или в поисково-спасательных операциях.

Источник: irozhlas.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: