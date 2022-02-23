Администрация Праги планирует начать испытания первого автобуса на водородном топливе

​Городской совет Праги утвердил проект Dopravní podnik hl. Праге (DPP) для длительных испытаний автобуса на водородном топливе, а также его финансирования и заключения меморандума о сотрудничестве компаний в рамках реализации данного проекта.

Меморандум подпишут администрация Праги, DPP, Orlen Unipetrol RPA и Škoda Electric от Škoda Transportation Group. DPP планирует запустить водородный автобус на маршруте 170, ожидает, что испытания начнутся во второй половине этого года и продлятся два года.

«Это пилотное испытание водородного автобуса — важный шаг в обеспечении устойчивого городского общественного транспорта в мегаполисе. Мы все согласны с тем, что необходимо искать альтернативные источники движения, в том числе с учетом изменения климата и продолжающегося энергетического кризиса. В Праге около 50% населения используют общественный транспорт для передвижения по городу. Я рад, что пилотный проект пройдет в Праге 11, не только потому, что я живу там со своей семьей, но главным образом потому, что развитие жилых комплексов во всем городе является одним из моих приоритетов», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.

«Мы отправим водородный автобус на линию 170 из Йижни-Место в Баррандов, где проверим его ходовые качества и реакцию на различные уровни нагрузки и типы местности в Праге. Через два года мы узнаем, оправдывает ли нынешняя высокая цена эту технологию бесшумной и безэмиссионной работы. В любом случае в рамках тестирования мы оплатим только расходы, связанные с его эксплуатацией. Водород определенно является одним из путей, по которому мы можем двигаться в будущем», — сказал Адам Шайнгерр, заместитель мэра по транспорту и председатель наблюдательного совета DPP.

Администрация Праги считает, что в дополнение к дизельным или гибридным автомобилям городу могут помочь водородные двигатели. В этом году в Праге должна быть установлена ​​первая водородная заправочная станция, что является основным условием для начала проекта по тестированию водородного автобуса.

Škoda Electric предоставит техническое решение и омологацию водородного автобуса в спецификации в соответствии со стандартами качества PID и передаст автомобиль DPP, который будет эксплуатировать его на протяжении всего проекта. Компания Orlen Unipetrol RPA обеспечит работу заправочной водородной станции в Праге на улице К Баррандову и заправку водородом тестового автобуса в необходимом объеме. Целью длительных испытаний является проверка эксплуатационных и технических параметров автомобиля в разные сезоны.

Источник: praha.eu

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: