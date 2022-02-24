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Девелоперская компания PSN планирует построить 3000 квартир в Праге

Девелоперская компания PSN планирует построить 3000 квартир в Праге

420on.cz 126
Девелоперская компания PSN построит 3000 квартир в рамках 25 проектов в течение пяти лет. Общая сумма инвестиций превышает 11 миллиардов крон. Еще 10 миллиардов крон девелопер планирует потратить на новые приобретения.
Девелоперская компания PSN планирует построить 3000 квартир в Праге

Это следует из сегодняшнего пресс-релиза PSN, которым располагает ЧТК. В число проектов девелопера входит здание Vanguard в пражском районе Модржаны. Это реконструкция бывшего завода, где на 14 этажах будет построено 150 лофтов. Помимо покупки здания на улице Виноградска, где раньше располагалось здание «Трансгаза», PSN готовится реконструировать завод Koh-i-noor во Вршовицах, где будет построено 550 квартир. 

В прошлом году застройщик продал 294 квартиры на общую сумму 1,5 миллиардов крон.

Источник: stavebni-forum.cz

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Темы
строительство Прага Чехия инвестиции квартиры покупка недвижимости
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