Škoda Auto ограничит производство из-за вторжения России в Украину

​Завод Škoda Auto в Млада Болеслав вынужден сократить производство с этой недели из-за вторжения России в Украину. Компания сталкивается с острой нехваткой запчастей от нескольких местных поставщиков в Украине, что сказывается на некоторых моделях.

В том числе пострадало, например, производство электрического внедорожника Enyaq iV. Об этом Škoda Auto сообщила во вторник в пресс-релизе. При этом компания обратила внимание на влияние антироссийских санкций на ее финансовое положение.

«Volkswagen Group, включая Škoda Auto, с большой тревогой следят за сообщениями о нападениях России на Украину. Надеемся на скорейшее прекращение боевых действий и возвращение к дипломатии. Безопасность и защита наших сотрудников являются нашим наивысшим приоритетом», — заявили в Škoda Auto.

Автопроизводитель также указал, что перечислил 10 миллионов крон чешской некоммерческой организации Člověk v tísni для помощи Украине.

Автопроизводитель ожидает, что санкции против России повлияют на финансовое положение компании. Российский рынок является одним из самых важных рынков для компании Škoda в мире. В 2021 году Россия была ее вторым по величине рынком. Škoda Auto продала здесь 90 400 автомобилей.

До сих пор Украина также представляла стабильный рынок с объемом продаж около 6000 автомобилей Škoda в год. С 2002 года завод в Украине выпустил около 190 000 автомобилей Škoda.

В прошлом году Škoda Auto поставила по всему миру 878 200 автомобилей. Это на 126 600 автомобилей меньше, чем в прошлом году. Причина снижения — пандемия коронавируса и острая нехватка чипов в бортовой электронике.

Источник: novinky.cz

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