Правительство Чехии рассмотрит экстренные меры в связи с резким подорожанием бензина

​Кабмин Чехии обсудит 9 марта, какие меры можно предпринять против резкого роста цен на энергоносители и топливо в связи с кризисом в Украине. «Мы рассмотрим вопрос об ограничении цен, в том числе в области топлива и энергетики», — заявил вчера телеканалу Prima министр труда и социальных дел, вице-премьер Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Однако вчера вечером министр промышленности Йозеф Сикела (STAN) выступил против ограничения цен на топливо, потому что это может привести к резкому увеличению спроса и дальнейшему повышению стоимости топлива.

Также возможны корректировки налога на добавленную стоимость (НДС) или установка скидки для налогоплательщика. По словам Юречки, «правительство будет вести переговоры о максимальной помощи нашим гражданам». Он отметил, что проблема роста цен затрагивает и продукты питания.

Российское вторжение в Украину проявилось в последние дни в основном в росте цен на газ и нефть на бирже и цен на топливо на заправках. Средние цены на бензин и дизельное топливо на прошлой неделе превысили 40 крон, в некоторых регионах они достигают 50 крон за литр.

На повышенные расходы уже указали перевозчики, которые не смогут работать в таких условиях долго, поэтому они хотят договориться о мерах поддержки с правительством.

Меры по смягчению последствий роста цен на энергоносители и продукты питания вчера поддержал и бывший министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек (АНО). Однако, по его словам, помощь идет медленно.

"Нефть стоит 118 долларов за баррель, вдвое больше, чем осенью", - сказал Гавличек. Он добавил, что Россия сейчас зарабатывает на «невероятных ценах на газ и нефть».

Из соседних стран Венгрия уже ограничила максимальные цены на топливо и энергию, а Польша снизила НДС на бензин и дизельное топливо с 23% до 8%, а также снизила НДС на продукты питания до нуля. Однако снижение НДС также означает недополучение в польский бюджет в пересчете на кроны более 100 миллиардов.

В будущем Чехия должна иметь обязательные запасы не только электроэнергии, но и газа. После заявления министра промышленности Йозефа Сикели (для STAN) вчера это также подтвердил вице-премьер Юречек. По его словам, этим вопросом должно заниматься Государственное управление материальных резервов.

«Я думаю, что для Государственного управления материальных резервов вполне реально, например, договориться в будущем о том, что оно будет отвечать за закупки ключевой доли энергетического сырья», — сказал Юречка.

В отношении нефти согласно требованиям Еврокомиссии государственные запасы должны быть сформированы на период как минимум 90 дней потребления. Чрезвычайные резервы Чешской Республики превышают эту квоту примерно на четыре дня.

«Можно вести дискуссию о том, не должен ли такой принцип быть в сфере газа в дополнение к нефти», — добавил Юречка. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил депутатам на прошлой неделе, что у Чехии теперь есть газ примерно на месяц при текущем потреблении.

Источник: novinky.cz